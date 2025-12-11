Cuerpo aboga por que el salario mínimo evolucione en línea con la inflación

Bruselas, 11 dic (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este jueves que es necesario garantizar que el salario mínimo, tras las subidas aplicadas en los últimos años, no pierda poder adquisitivo y pueda ir evolucionando en línea con la inflación.

Cuerpo se pronunció así sobre el informe del comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, que sugiere una subida de entre el 3,1 % y el 4,7 % (1.221 o 1.240 euros), dependiendo de si, como hasta ahora, está exento de tributación o comienza a tributar.

En declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas, el titular de Economía señaló que el salario mínimo ha registrado una subida superior al 60 % en los últimos años con el objetivo inicial de cerrar la brecha con el umbral del 60 % del salario medio.

«A partir de ahí, lo que tenemos que garantizar también, además de estas subidas sustantivas, es que hacia delante el salario mínimo no pierda poder adquisitivo, por lo tanto, pueda ir evolucionando en línea con la inflación», añadió, subrayando que este es «un elemento de tranquilidad» para los perceptores del mismo.

Preguntado sobre si sería suficiente que suba un 3,1 % (la franja baja de la horquilla propuesta por los expertos), el titular de Economía se limitó a señalar que esa fue la tasa de inflación interanual en el mes de octubre.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo hoy que este viernes se reunirá con el comité de expertos para analizar su propuesta y tras ello se convocará la mesa de diálogo, en la que su ministerio dará la propuesta definitiva de subida del SMI.

En este contexto, Díaz calificó de «broma de mal gusto» la propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de subirlo un 1,5 % para 2026, lo que lo dejaría en los 1.202 euros brutos al mes con 145 mensualidades. EFE

