Cuerpo anuncia en Kiev 570 millones de euros para fomentar inversión española en Ucrania

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Kiev, 15 jul (EFE).- El vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este miércoles en Kiev nuevas partidas por un valor total de 570 millones de euros en financiación y cobertura de riesgo para fomentar e impulsar las inversiones españolas en la reconstrucción de Ucrania.

Según explicó el propio Cuerpo en una rueda de prensa celebrada en Kiev, 200 de esos millones -la mitad reembolsables y la mitad no reembolsables- vienen de mecanismos como el FIEM (el fondo del Ministerio de Economía Financiación para la Internacionalización) y otros 100 de la sociedad público-privada especializada en gestión de fondos estatales COFIDES.

Además, la Agencia Española de Crédito a la Exportación (Cesce) contribuye a la cantidad total anunciada por Cuerpo al aumentar hasta los 250 millones de euros su línea de crédito para cobertura de riesgo a las empresas españolas que inviertan en Ucrania en el contexto de incertidumbre de la guerra. EFE

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