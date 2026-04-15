Cuerpo apuesta por reforzar la cooperación con EEUU y ganar autonomía en sectores críticos

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Nueva York, 15 abr (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, apostó este miércoles por proteger y reforzar la cooperación con Estados Unidos y a la vez ganar autonomía en sectores críticos como la energía o la tecnología.

«Estados Unidos es el principal inversor extranjero directo en España, y es nuestro principal destino de inversión fuera de España. Por eso es un tesoro que queremos proteger y, si es posible, también hacer crecer», declaró Cuerpo en un evento en la Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan de Massachusetts (Estados Unidos) como parte de su viaje al país.

El recién nombrado vicepresidente primero defendió invertir «sin necesidad de aislarse» para «reducir la dependencia en áreas críticas» como la energética y tecnológica con el objetivo de acortar riesgos económicos derivados, entre otras razones, del contexto geopolítico.

«Queremos tener nuestras propias grandes empresas tecnológicas, nuestras propias grandes empresas de telecomunicaciones, nuestras propias grandes empresas financieras. Queremos competir y creo que ambos elementos son compatibles», aseguró, en referencia a una mayor autonomía.

Según dijo, el Gobierno de España también quiere aumentar el comercio, la inversión cruzada, tener su propia industria siderúrgica y su propia industria de IA.

Sin embargo, defendió la necesidad de «tender puentes con aliados y socios clave» con los que compartan valores.

En este sentido, defendió el papel de las empresas para favorecer estas conexiones.

Poco antes, el ministro español anunció la creación de un fondo de capital de riesgo de 200 millones de dólares destinado a impulsar la biotecnología española en Estados Unidos y facilitar su integración en el ecosistema de Boston-Cambridge, uno de los mayores hubs (centros) de innovación del mundo.

El fondo nace con el objetivo de apoyar la internacionalización de empresas biotecnológicas españolas y acelerar su paso desde fases de investigación hacia su aplicación clínica.

Pese a afirmar que España está «en mejores condiciones» para afrontar las circunstancias derivadas de la guerra en Irán, y celebrar que las previsiones del Fondo Monetario Internacional, publicadas esta semana, enmarquen al país entre las economías «con crecimiento sólido» —aunque se prevé una reducción y un aumentó de la inflación—, Cuerpo señaló la incertidumbre internacional como la mayor de sus preocupaciones tras tener que hacer frente a la guerra de Oriente Medio cuando aún tratan con la de Ucrania.

Además, añadió que otra de sus inquietudes es «seguir eliminando cuellos de botella de cara al futuro» para que haya crecimiento y se reduzcan las desigualdades y la tasa de desempleo.

Cuerpo viajará este jueves a Washington para representar a España en las reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial (BM) en su primer viaje a EE.UU. como vicepresidente primero y en el marco de los ataques de Donald Trump a España por las negativas del Gobierno de Pedro Sánchez a algunos de sus planes de guerra. EFE

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