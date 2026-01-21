Cuerpo asegura que Europa tiene mecanismos para hacer frente a Trump por Groenlandia

1 minuto

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dicho este miércoles en Davos que Europa cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a la amenaza de nuevos aranceles avanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que los usará si es necesario.

En un encuentro con periodistas poco después de llegar a la localidad alpina para participar en el Foro Económico Mundial, Cuerpo ha indicado que Europa tiene que enviar «un mensaje de firmeza» a la administración estadounidense, que amenaza con nuevos aranceles si la UE se opone a las pretensiones de Trump de anexionarse Groenlandia.

Cuerpo hacía así referencia al mecanismo anticoerción del que dispone la UE, aunque ha asegurado que espera «que no sea necesario» emplearlo. EFE

eyp/rml