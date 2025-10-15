Cuerpo asegura que pronóstico del FMI se traducirá en «confianza» para los mercados

4 minutos

Nueva York, 15 oct (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, afirmó este miércoles en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC que es «una muy buena noticia» que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevara al 2,9 % el crecimiento de España para 2025, algo que se traducirá en «confianza» para analistas, mercados y agencias de calificación.

«Acabamos de recibir también mejoras de Fitch Standard Pools y Moody’s en las últimas tres semanas. De nuevo, todo esto se traduce en un mensaje muy positivo sobre la economía española, gracias a una economía competitiva que apuesta firmemente por las inversiones verdes y digitales y las reformas estructurales», dijo.

El ministro estimó que la tasa de crecimiento potencial actual ronda el 2 %, lo cual es otra «muy buena noticia para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro».

Por otra parte, indicó que España ha estado «reduciendo el desempleo durante los últimos siete años», algo que refleja un crecimiento «equilibrado».

«Esto no era así antes de la crisis financiera mundial, donde también teníamos tasas de desempleo más bajas, pero era algo completamente desequilibrado. Estamos creciendo de manera equilibrada, y cada pequeña ganancia en desempleo es una ganancia estructural. Se prevé que bajemos del 10 %, incluso alcancemos el 8 % para el final de este mandato, en 2027», señaló Cuerpo, que se encuentra en Washington con motivo de las reuniones de las Asambleas de Otoño del FMI y del Banco Mundial.

Sobre Europa, dijo que España está «intentando impulsar a la Unión Europea hacia donde hay consenso» en materias como la unión del mercado de capitales porque «hay mucho potencial sin explotar para alcanzar la plena extensión del mercado único de la Unión Europea».

Cuerpo señaló también sobre el contexto comercial global que las empresas españolas son «muy resilientes» y que sus cifras de exportación son «récord, manteniendo nuestra cuota internacional a pesar de lo que ha sucedido en otras economías avanzadas, que están cayendo».

«Esto dice mucho de la alta competitividad del sector español, que tiene que ver con nuestra apuesta por las energías renovables, por ejemplo», afirmó

Sobre el gasto en Defensa, Cuerpo dijo que España necesita «crecer para obtener margen fiscal a fin de aumentar el compromiso en materia de defensa y seguridad».

«Pero hemos duplicado nuestro porcentaje del PIB en el gasto durante los últimos siete años, desde que este Gobierno está en el cargo, con un aumento específico muy significativo el año pasado» para «alcanzar ese 2 % que era un compromiso para 2029».

«Lo adelantamos a 2025 para demostrar a nuestros aliados que estamos dispuestos a contribuir con la parte que nos corresponde en esa materia», afirmó.

Cuerpo mantendrá hoy un encuentro con empresas españolas en la Oficina Económica y Comercial y participará en la reunión a 4 de ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales de España y Brasil, entre otras actividades.

También intervendrá en las reuniones de las asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayer elevó al 2,9 % su previsión de crecimiento para la economía española en 2025.

El Ministerio de Economía destacó ayer en un comunicado que la previsión del FMI para este ejercicio supera el pronóstico del Gobierno, que en septiembre elevó su previsión una décima, hasta el 2,7 %.

La nueva proyección del FMI para España supera el avance del PIB estimado para el conjunto de la zona del euro, que ha aumentado dos décimas, al 1,2 %.

El fondo ha elevado asimismo la previsión de España para 2026 dos décimas, hasta el 2 %, frente al 1,1 % estimado pata la zona del euro. EFE

