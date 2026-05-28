Cuerpo confía en un acuerdo de la UE este año para la integración de mercado de capital

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Berlín, 28 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno español y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confía en que los seis países del formato E6 serán capaces de cerrar este mismo jueves una posición común para avanzar en la integración del mercado de capitales y lograr un acuerdo a nivel de la Unión Europea (UE) en lo que queda de año.

«El trabajo técnico que ha tenido lugar en las últimas semanas, en los últimos meses, ha sido un trabajo excelente por parte de los equipos y prácticamente podemos decir que estamos cerca de llegar a una posición común entre estos seis Estados (Alemania, España, Francia, Italia, Holanda y Polonia) y quedan, pues efectivamente, todavía algunos flecos que tendremos que hablar y negociar entre los ministros», dijo Cuerpo antes de reunirse hoy a las afueras de Berlín con sus homólogos del citado grupo.

Entre estos elementos que tendrán que acabar de cerrar citó, por ejemplo, detalles relativos al periodo de transición y el grado de centralización en materia de supervisión.

Cuerpo se mostró convencido de que si los seis ministros son capaces de cerrar este jueves una posición común, será «un paso decisivo» para que luego, a nivel ya de los Veintisiete, se pueda avanzar «con el objetivo de llegar a un acuerdo en este mismo año», incluso dentro de la presidencia chipriota en este primer semestre.

«Cinco meses apenas después de la propuesta de la Comisión, estaríamos llegando ya a una posición común por parte de estos seis países miembro, habilitando a que seamos más rápidos de lo normal. Y yo creo que ésta es una respuesta también importante a ese mensaje de urgencia que nos mandaban los líderes cuando se reunieron en Chipre hace apenas unas semanas», destacó el español.

El objetivo claro de la reunión de este jueves es «avanzar en la integración, en este caso en materia de unión de mercado de capitales, para proveer a nuestras empresas de una mayor financiación, además de una financiación también a mejores costes», remachó. EFE

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