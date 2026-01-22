Cuerpo cree que acuerdo UE-Mercosur «protege y beneficia» a agricultores y ganaderos

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves en el Foro de Davos que el acuerdo UE-Mercosur, «que no tiene precedentes», beneficia especialmente a España y protege y beneficia no sólo a los agricultores, sino también a los ganaderos.

Un día después de que el Parlamento Europeo decidiera remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar si es compatible con los tratados europeos, lo que no impide su entrada en vigor provisional, el ministro ha valorado en el Foro Económico Mundial las ventajas de este tratado.

Para España, que es el nexo entre Europa y Latinoamérica, sus efectos positivos «son muchos», particularmente en el sector primario, de modo que productos como el vino o el aceite, «muy castigados por los aranceles impuestos por Estados Unidos», van a ver incrementadas sus exportaciones.

Cuerpo ha quitado importancia al hecho de que el TJUE tenga que pronunciarse, como ocurre con un acuerdo similar con Canadá «que no se ha ratificado pero que se está implementando desde hace años».

Cada mes de retraso, ha asegurado el ministro, supone pérdidas para el PIB europeo de más de 4.000 millones de euros.

Entre sus ventajas ha enumerado la diversificación de «materias primas y tierras raras, cada vez más importantes», además de recalcar los beneficios que supondrá «no sólo para los agricultores sino también para los ganaderos». EFE

eyp/rf