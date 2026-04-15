Cuerpo defiende en Boston relación económica con EEUU tras anunciar fondo de biotecnología

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Boston (Massachusetts), 15 abr (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió este martes en Boston (Massachusetts) ante la gobernadora de ese estado, Maura Healey, el refuerzo la cooperación económica entre España y Estados Unidos y subrayó oportunidades para ambos en innovación, energía y biotecnología.

Tras mantener hoy una reunión con la gobernadora Healey, Cuerpo destacó la necesidad de seguir consolidando vínculos empresariales y de inversión entre ambos países en el marco de su visita al estado de Massachusetts, uno de los principales polos de innovación de Estados Unidos.

«Nuestra apuesta por los sectores de alto valor añadido nos posiciona como uno de los principales motores de crecimiento de Europa», dijo el ministro, que también mantuvo hoy encuentros con representantes del sector empresarial del estado.

El vicepresidente primero puso en valor el potencial de colaboración con el ecosistema de Boston y señaló que este tipo de alianzas permiten conectar el talento científico español con uno de los mayores centros mundiales de capital e innovación biomédica.

Healey, por su parte, enfatizó la fortaleza de la relación económica bilateral y defendió seguir ampliando la cooperación. Recordó que Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en España, mientras que España es uno de los principales destinos de la inversión estadounidense, lo que refleja, dijo, una relación «sólida y en crecimiento con potencial de expansión».

Healey pidió impulsar oportunidades en sectores como la biotecnología, las energías limpias y los servicios avanzados.

En el marco de esta visita, Cuerpo anunció el martes la creación de un fondo de capital de riesgo de 200 millones de dólares destinado a impulsar la biotecnología española en Estados Unidos y facilitar su integración en el ecosistema de Boston-Cambridge, uno de los mayores hubs de innovación del mundo.

El fondo contará con una participación del Ejecutivo como inversor ancla, con un compromiso inicial de 57 millones de dólares, y estará liderado por Richi Foundation y Dreavent, con el objetivo de apoyar la internacionalización de empresas biotecnológicas españolas y acelerar su paso desde fases de investigación hacia su aplicación clínica.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de cooperación que busca reducir la brecha entre investigación y mercado en el sector biotecnológico, en un contexto en el que el área de Boston concentra miles de millones de dólares en inversión anual y un ecosistema científico y universitario de referencia global.

El Gobierno considera que esta alianza permitirá reforzar la presencia internacional de las empresas españolas y consolidar la relación económica bilateral en sectores de alto valor añadido.

Cuerpo mantendrá hoy también en Boston una charla en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) con el profesor Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía en 2024.

Mañana participará en un panel del Peterson Institute en Washington junto a la miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo Isabel Schnabel, en un debate sobre el futuro de la arquitectura económica de la zona euro, en el que también intervendrán los economistas Ángel Ubide y Olivier Blanchard. EFE

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