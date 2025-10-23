Cuerpo destaca el alcance del vínculo con el R.Unido en comercio, bienes y servicios

Londres, 23 oct (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, destacó hoy en Londres el alcance del vínculo con el Reino Unido en materia de comercio, bienes y servicios, con el apoyo de las empresas españolas, semanas después de la visita oficial de Pedro Sánchez a la capital británica.

«Apenas seis semanas tras la visita oficial del presidente (del Gobierno español) Sánchez para una reunión con el primer ministro (británico, Keir Starmer), estamos aquí ya cumpliendo ese compromiso de reforzar las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y España, estamos haciendo en este caso de la mano de nuestras empresas», dijo Cuerpo a los medios españoles.

Dijo que España y el Reino Unido tienen «una relación muy profunda» de inversión bilateral, por lo que «queremos seguir profundizando esta relación y lo hacemos, como bien saben, de la mano de nuestras empresas. Hoy tenemos un importante encuentro empresarial, centrado sobre todo en sectores estratégicos, sector infraestructura», así como en biotecnología.

El ministro se refirió al vínculo con el Reino Unido antes de reunirse con el responsable británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, así como con la titular de Economía, Rachel Reeves.

Con Kyle, Cuerpo participa hoy en el llamado Encuentro España-Reino Unido en la sede del Instituto de Directores (IoD), en el centro de Londres, para abordar las oportunidades y los desafíos que afrontan ambos países en un nuevo contexto de comercio global.

El comercio de bienes entre ambos países ha crecido más de un 23 % desde 2021, situando al Reino Unido como el quinto destino de las exportaciones españolas.

«Esta visita refuerza el compromiso de España con una cooperación económica ambiciosa, moderna y adaptada a los desafíos globales, consolidando una relación bilateral estratégica con el Reino Unido,» puntualizó el titular español de Economía.

Asimismo, el ministro recordó que la semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) «actualizó al alza las perspectivas para España y nos volvió a posicionar como la economía avanzada que más crecerá este año 2025, igual que lo hicimos en el año 2024. Estas buenas perspectivas también hacia adelante, en 2026 creceremos dos veces por encima de la zona euro».

Agregó que está aumentando el potencial para España, un escenario que, recalcó, va a presentar a los analistas y los inversores a fin de seguir fomentando la llegada de inversión a España, algo que -dijo- ha sido «récord» en los últimos años.

Sobre los Presupuestos, Cuerpo subrayó, como ya lo recalcó hace unos días, que espera presentar a finales de esta semana o principios de la próxima el cuadro marco a la AIReF, la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal, para que avale las previsiones macroeconómicas que sustentan el escenario presupuestario.

Esta tarde, el ministro intervendrá en un acto junto a Reeves en la universidad London School of Economics (LSE), donde ambos cursaron estudios, para hablar sobre políticas orientadas a un crecimiento equilibrado.

El ministro se reunirá con empresas españolas con presencia en el Reino Unido para conocer de primera mano sus oportunidades y retos, y también tendrá un encuentro con inversores y analistas económicos para trasladar la buena evolución de la economía española. EFE

