Cuerpo dice que aún es «prematuro» desvelar si aspira a presidir el Eurogrupo

2 minutos

Bruselas, 24 nov (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, siguió este lunes sin desvelar si presentará nuevamente su candidatura a presidir el Eurogrupo tras la marcha de su actual presidente, el irlandés Paschal Donohoe, al considerarlo aún «prematuro» pero insistió en la importancia que tiene para España estar presente en las instituciones europeas.

«Se acaba de abrir el proceso (…) Es prematuro», respondió Cuerpo en declaraciones a la prensa tras un Consejo de ministros europeos de Comercio, al ser preguntado sobre si aspira a volver a presentarse a ese cargo.

El titular de Economía aseguró que el hecho de que España no haya logrado alcanzar la presidencia del Eurogrupo en el pasado no pesa «absolutamente nada» en la decisión de presentar o no una nueva candidatura a ese puesto.

«La verdad es que como en todo en la vida, hay que saber cuándo las cosas salen o no salen. Hay que saber perder, igual que hay que saber ganar. La vez anterior no fue posible en mi caso, pero lo importante, como digo, es que España tenga una presencia relevante. Y en el caso del Eurogrupo, además, que sea un Eurogrupo potente y dinamizado», subrayó Cuerpo.

El ministro español citó dos puntos que consideró muy relevantes para España en ese contexto, empezando por que «el Eurogrupo sea un elemento dinamizador de las principales discusiones a nivel europeo», como por ejemplo la relativa a «la Unión de ahorro e inversiones y el euro digital».

Además, se refirió a un segundo tema que considera clave: el hecho de que «España está contribuyendo ya a ser capaz de llevar adelante estas discusiones con la creación de un laboratorio de competitividad. Un marco en el cual un conjunto de países que quieren ir avanzando de manera voluntaria en el proceso de integración europea, pueden hacerlo».

España, dijo por último, da asimismo importancia a trabajar para que haya un «cierto equilibrio» en cuanto a «conseguir (…) una presencia de españoles en las principales instituciones económicas y financieras europeas».

En ese contexto, señaló que ya hay una representación «relevante y destacada de españoles en las principales instituciones europeas» pero mencionó que se está haciendo un análisis sobre «varios procesos» que «están abiertos o se van a abrir en los próximos meses». EFE

mb-rja/ahg/jlp

(video) (foto)