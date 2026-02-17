Cuerpo dice que la subida del salario mínimo es «perfectamente asumible» para las empresas

Bruselas, 17 feb (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró este martes que la subida del salario mínimo que aprueba hoy el Gobierno «va en línea con los precios» y «mantiene el poder adquisitivo» de los trabajadores con menores salarios, al tiempo que es «perfectamente asumible» por las empresas.

«Es una subida que va en línea con los precios, es decir, que mantiene el poder adquisitivo de este segmento de los trabajadores de menores salarios y, por lo tanto, nosotros pensamos que es perfectamente asumible por parte de las empresas y esperamos que así sea también hacia delante», dijo en declaraciones a los medios antes de la reunión de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

A su juicio, medidas como la subida del salario mínimo interprofesional «son políticas que acompañan» la «dinámica de crecimiento» de la economía española y, por tanto, también «perfectamente complementarias» con otras orientadas a la empresas a favor de la «simplificación administrativa» y su digitalización e internacionalización.

El titular español de Economía subrayó también que el sector empresarial «está evolucionando de manera muy positiva» como queda patente «en datos como la creación de empleo», que está en niveles «récord» y se da «en sectores de valor añadido» que son «los sectores con mayores salarios».

En esta línea, Cuerpo recordó que «en los últimos dos años y medio, el 50 % de los empleos se han creado en los cinco sectores con mayores salarios», una «señal clara» de que la economía avanza «rompiendo el círculo de empresas cada vez más pequeñas, menos productivas y que se pueden permitir menores salarios».

«Ya estamos en una dinámica positiva que va precisamente en el otro sentido: empresas cada vez más grandes, una mayor creación de empresas (…) que se pueden permitir mayores salarios, atraer trabajadores con mayor cualificación», expresó.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la subida de 37 euros mensuales del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, un día después de la firma del acuerdo con los sindicatos que elevará el sueldo base a 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. EFE

asa/lpc/ah