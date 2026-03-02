Cuerpo espera que el Gobierno proponga candidato a la AIReF en «las próximas semanas»

1 minuto

Bruselas, 2 mar (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este lunes que espera que en las «próximas semanas» se proponga a un candidato para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya que mañana termina el mandato de su actual presidenta, Cristina Herrero.

«Yo creo que en las próximas semanas podremos tener sobre la mesa una propuesta que será solvente para seguir avanzando en el fortalecimiento de una institución tan importante como es la AIReF», dijo en declaraciones a la prensa en Bruselas, donde participó en un evento organizado por el Centro de Políticas Europeas (CEPS) junto al exprimer ministro italiano Enrico Letta.

El titular de Economía recordó que el nombramiento corresponde al Ministerio de Hacienda.

Herrero termina este martes su mandato tras seis años al frente de la institución sin que, por el momento, hayan comenzado los trámites para designar a su sucesor.

El proceso de elección comienza con la designación de un candidato por parte del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda entre personas de reconocido prestigio y con una experiencia mínima de diez años.

Este candidato se somete a las Cortes, donde necesita el apoyo de la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda del Congreso o, en caso de que no sea posible, de la mayoría simple de la Comisión de Hacienda del Senado.

Una vez logrado este aval, el Consejo de Ministros podrá nombrar al que será el tercer presidente de la AIReF. EFE

lpc/ahg/mgr