Cuerpo insiste en que España espera un lugar «preponderante» en la nueva cúpula del BCE

Bruselas, 2 mar (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, insistió este lunes en que España espera tener un puesto «preponderante» en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), aunque no reveló si ya se ha escogido candidato para ello ante una posible salida anticipada de su actual presidenta, Christine Lagarde.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, el titular de Economía mostró su apoyo a la exministra francesa, de la que dijo que «ha realizado un trabajo excelente», y reiteró que España estará preparada para tener «un lugar preponderante en la nueva configuración del consejo para el nuevo mandato del Banco Central Europeo».

«Va a seguir siendo una institución clave para el desarrollo de nuestras economías», dijo, preguntado sobre una candidatura española ante las informaciones que apuntan a que Lagarde podría dejar su cargo antes del final previsto de su mandato en octubre de 2027.

El ministro ya adelantó en diciembre pasado que España presentará una candidatura «potente» para algunos de los puestos que se renovarán en el comité ejecutivo del BCE en los próximos años, puesto que el país quiere mantener representación en ese organismo.

Sin embargo, hasta ahora no ha revelado quién sería el candidato o candidata propuesto ni a qué posición en concreto aspirará España de las que deben renovarse.

El Gobierno no presentó candidatura para sustituir en la vicepresidencia al español Luis de Guindos, cargo para el que se eligió al croata Boris Vujcic, por lo que los próximos a los que podría optar son el de economista jefe, cuando expire el mandato del irlandés Philip Lane en mayo de 2027, la presidencia que liberaría Lagarde en octubre de ese año si no se marcha antes, y el sillón que dejará la alemana Isabel Schnabel en diciembre de 2027.

Los candidatos al comité ejecutivo del BCE son presentados por los Estados miembros, elegidos por el Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona) y confirmados por el Consejo Europeo (los líderes de los Veintisiete) tras recibir la opinión no vinculante del BCE y de la Eurocámara.

Aunque se trata de puestos individuales, la UE podría decidir negociar el relevo de varios de ellos en un único paquete, de manera conjunta, para asegurar que el resultado de la elección logra el equilibrio geográfico que tradicionalmente rige la distribución de cargos institucionales en el bloque. EFE

