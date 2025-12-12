Cuerpo insiste en que los perceptores del salario mínimo no perderán poder adquisitivo

3 minutos

Bruselas, 12 dic (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró este viernes que la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) en la que trabajará el Gobierno con los agentes sociales asegurará que quienes lo reciben no pierden poder adquisitivo por lo que estos pueden estar tranquilos.

El titular de Economía se pronunció en este sentido a su llegada a la reunión de ministros del ramo de la UE en Bruselas poco antes de que el ministerio de Trabajo presente hoy el informe de la comisión de expertos que le asesora sobre la subida del SMI.

Cuerpo aseguró que tiene el «máximo» respeto por el trabajo de los expertos y que hace suyas las conclusiones del informe que, según ha adelantado Trabajo, plantea una subida de entre el 3,1 % y el 4,7 % dependiendo de si, como hasta ahora, está exento de tributación o comienza a tributar.

«Es importante trasladar ese mensaje de tranquilidad a los perceptores del salario mínimo interprofesional porque su sueldo va a seguir manteniendo ese ritmo de crecimiento con respecto al conjunto de la economía. Es decir, se va a seguir manteniendo en el 60 % del salario medio y además no va a perder poder adquisitivo», insistió.

«Por lo tanto, yo creo que tenemos todos que estar contentos por estas conclusiones y ahora ya se da paso a las siguientes etapas, dentro también del diálogo social para poder adoptar este crecimiento del salario mínimo antes de final de año o cuanto antes podamos», añadió.

Si bien no quiso pronunciarse sobre las cifras concretas hasta que se haga público el informe de los expertos, el ministro destacó que ambas opciones avanzadas serían equivalentes, puesto que una contempla la tributación y la otra no, y en todo caso mantendrán el SMI en línea con el 60 % del salario medio.

Preguntado sobre si Economía es partidaria de que el SMI tribute, Cuerpo señaló que es una valoración que tendrá que hacerse junto al Ministerio de Hacienda que, según recordó, «el año pasado dio un paso adelante para evitar que hubiera tributación».

«Esta es la valoración que tendremos que hacer, que tendrá que hacer el Ministerio de Hacienda, porque además supone también un alivio adicional para las empresas. Es la decisión que tomamos el año pasado y veremos en las próximas semanas por donde avanzamos», dijo Cuerpo.

El ministro de Economía negó además que tengan discrepancias con el ministerio de Trabajo y aseguró que «aquí la posición del Gobierno es conjunta» en el respeto hacia el trabajo de los expertos, que «dan una vía clara» para que el SMI no pierda poder adquisitivo.

lpc/ahg/cg

(foto)(vídeo)