Cuerpo pide a EE.UU. «reciprocidad» tras dar la UE luz verde al pacto con Washington

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Nicosia, 22 may (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, recordó este viernes que en la Unión Europea (UE) «sólo queda el último paso» para sellar a nivel doméstico el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos el pasado verano, y pidió a Washington «reciprocidad» para dar a las empresas una «señal de estabilidad».

En declaraciones a los medios desde Nicosia antes de participar en una reunión de ministros de Finanzas de la eurozona (Eurogrupo), Cuerpo subrayó que «la UE está haciendo su trabajo» y «sigue avanzando» tras el acuerdo al respecto esta semana entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros, que ambas instituciones deben ahora ratificar como última etapa.

A juicio del ministro español de Economía, este acuerdo político entre instituciones demuestra que el bloque es «un socio predecible» y «confiable».

«Es la clave ahora para que tengamos también esa reciprocidad y, es lo que esperamos de parte estadounidense, para darle una señal de estabilidad a las empresas, para que puedan seguir con un horizonte de previsión para decisiones tan importantes como las de inversión y que podamos reforzar las relaciones entre Europa y Estados Unidos», expresó.

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo aprobaron la madrugada del martes los términos del pacto con Estados Unidos, por el que la UE acepta un arancel general del 15 % a la mayoría de sus exportaciones y elimina el gravamen para los bienes industriales estadounidenses.

Ambas instituciones incluyeron una serie de salvaguardas que permitirían a la UE suspender la totalidad o parte del acuerdo si el presidente estadounidense, Donald Trump, aumenta los aranceles a los productos europeos, si las preferencias arancelarias a Washington dañan a la industria europea o si Estados Unidos no reduce al 15 % el gravamen a los productos derivados del acero y el aluminio.

Las dos instituciones deben ratificar ahora el acuerdo. El Parlamento Europeo podría pronunciarse el 16 o 17 de junio, a tiempo para que el pacto pueda entrar en vigor antes del 4 de julio, la fecha límite fijada por Trump para evitar un arancel del 25 % a los vehículos europeos. EFE

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