Cuerpo promueve en EEUU la apuesta de España por la energía limpia y la inmigración

(Actualiza con nuevas declaraciones de Cuerpo)

Washington, 15 oct (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, insistió este miércoles durante su visita a Estados Unidos en la apuesta de su país por la inversión en energía verde y las tecnologías digitales, junto a la inmigración como factores positivos para una economía más dinámica.

Según Cuerpo, España sigue una «una senda de crecimiento equilibrada» sobre pilares como la responsabilidad fiscal, la responsabilidad social y «la inversión y las reformas verdes y digitales» que ya «está dando frutos en términos de competitividad» para las empresas.

Durante uno de los paneles colaterales a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con sede esta semana en Washington, el ministro español insistió en que la «apuesta por la energía renovable es muy clara».

«Ha demostrado ser no solo una forma de reducir nuestro impacto climático, sino también una ventaja competitiva, lo que implica una reducción de los costos de electricidad para las empresas y un gran atractivo para la inversión», advirtió.

Cuerpo también destacó el impacto positivo de la inmigración en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español, especialmente en «aquellos sectores donde ha ayudado a equilibrar la oferta y la demanda en el mercado laboral».

«En España estamos muy bien posicionados en ese sentido, porque el 70% de la inmigración procede de América Latina —una región muy cercana en términos de idioma, cultura y afinidad—, lo que hace que la integración sea más fluida y más rápida», precisó.

Subrayó que «España está superando en crecimiento» a otras economías avanzadas, en gran parte debido a la absorción anual de «medio millón de inmigrantes, con una contribución muy positiva al crecimiento».

Preguntado sobre si estas posiciones agudizarían las diferencias entre Madrid y la Administración del presidente Donald Trump, que favorece a la industria petrolera y ha endurecido su política antiinmigratoria, Cuerpo insistió en que no buscan estar «en desacuerdo con nadie». «Es solo nuestra manera de hacer las cosas», agregó.

En un encuentro con la prensa, el ministro de Economía restó importancia a las amenazas de Trump de imponer «castigos» comerciales a España por su bajo aporte a la OTAN, asegurando que el diálogo comercial corresponde a la Unión Europea.

«Trump tiene razón cuando dice que España va bien, porque efectivamente los datos así lo confirman. Estamos siendo capaces de crecer por encima de nuestros principales socios y además en un contexto particularmente complejo», indicó Cuerpo.

En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales el FMI volvió a actualizar al alzas las previsiones de crecimiento de España para este año hasta el 2,9 %, con lo que será la economía avanzada que más crece, un crecimiento que el Fondo espere que modere al 2 % en 2026.

«Crecimiento, crecimiento y crecimiento es el principal objetivo de las políticas que presentamos, pero un crecimiento con un propósito, y ese propósito está relacionado con la reducción de la desigualdad» y responsabilidad fiscal de un sistema donde «cada persona paga lo que le corresponde», dijo el ministro en otro encuentro de economistas, entre ellos el premio Nobel, Joseph Stiglitz. EFE

