Cuerpo recuerda que Europa tiene mecanismos para hacer frente a Trump por Groenlandia

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dicho este miércoles en Davos que Europa cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a la amenaza de nuevos aranceles avanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que los usará si es necesario.

En un encuentro con periodistas poco después de llegar a la localidad alpina para participar en el Foro Económico Mundial, Cuerpo ha indicado que Europa tiene que enviar «un mensaje de firmeza» a la administración estadounidense, que amenaza con nuevos aranceles si la UE se opone a las pretensiones de Trump de anexionarse Groenlandia.

Cuerpo hacía así referencia al mecanismo anticoerción del que dispone la UE, aunque ha asegurado que espera «que no sea necesario» emplearlo, si bien Europa tiene que dejar claro que usará, en caso de ser necesario, las herramientas de las que dispone.

A la espera de ver cuál será la actitud del presidente Trump a su llegada a Davos, el ministro español ha recalcado que el mensaje europeo «ha sido firme en el caso de la soberanía y la integridad territorial de Groenlandia», lo que demuestra que Europa «está firme y unida en le defensa de un socio europeo y que es además miembro de la OTAN».

Aunque Cuerpo no tiene previsto mantener reuniones bilaterales con representantes de la administración estadounidense en Davos sí espera que las buenas relaciones persistan en 2026, de modo que se pueda ayudar a las empresas españolas a «navegar estas circunstancias de mayores barreras en un mercado esencial para las empresas españolas».

Europa tiene que ser «práctica y realista» si quiere mantenerse como un actor esencial en el merado global, ha dicho Cuerpo, por lo que tiene que establecer relaciones «de igual a igual» con el resto de participantes con los que comparte intereses comunes.

El ministro ha valorado la firma del acuerdo UE-Mercosur, y ha destacado las negociaciones comerciales con la India y en países de Oriente Medio, a la vez que ha indicado que China «tiene que seguir formando parte de la ecuación», ya que es «el mayor mercado del mundo».

Por lo que respecta a la presencia española en Davos, el ministro ha explicado que «entre todos tenemos que ser capaces de compartir las señales de dinamismo de la economía española», que se ha convertido en un polo de atracción para la inversión internacional.

Durante los dos días que permanecerá en Davos, el ministro mantendrá «numerosas reuniones con empresarios, inversores y autoridades», con el objetivo de «trasladar el buen momento por el que pasa la economía española». EFE

