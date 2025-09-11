Cuerpo y su par japonés exploran nuevas vías de cooperación ante la presión arancelaria

Tokio, 11 sep (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, mantuvo este jueves un encuentro en Tokio con su homólogo japonés, Yoji Muto, durante el que apostaron por estrechar su cooperación y explorar nuevas áreas de colaboración ante los aranceles estadounidenses.

«El contexto internacional nos lleva a fortalecer realmente las alianzas con socios estratégicos, y Japón es un socio estratégico para la Unión Europea, pero también para España», dijo Cuerpo a Muto durante la reunión en el Ministerio de Economía en la capital japonesa.

El ministro español destacó el fuerte crecimiento del comercio y las inversiones bilaterales en los últimos años, particularmente de la parte japonesa en España, pero señaló que «aún hay mucho potencial, mucho espacio para crecer».

Japón es el principal inversor asiático en España con 9.900 millones de euros invertidos entre 2010 y 2024, a través de más de 600 empresas japonesas que operan en sectores como la industria química, la automoción, la energía o las tecnologías de la información, según datos oficiales.

El comercio bilateral entre España y Japón alcanzó en 2024 un récord de 7.800 millones de euros tras una década de crecimiento constante tanto en bienes como en servicios. Del total, el sector agroalimentario concentra el 45% de las exportaciones españolas a Japón, una partida que se ha duplicado en la última década.

Cuerpo manifestó su deseo de que el encuentro de hoy sirva para «también explorar sectores clave donde existe un espacio para el desarrollo», como la defensa, «en el que en España tenemos grandes oportunidades».

Ambos ministros coincidieron en el gran potencial del sector de las renovables. «Creo que vamos a entrar en una nueva fase en esa materia», señaló el ministro japonés.

La reunión entre Cuerpo y Muto, que se prolongó durante alrededor de media hora, precedió a una reunión con representantes del fondo de inversión Japan Investment Corporation (JIC), que puso fin a las actividades corporativas del ministro español en la primera de sus dos jornadas de viaje al país asiático.

Como ya hiciera horas antes al reunirse con inversores japoneses, el ministro Cuerpo optó por comenzar su diálogo con Muto en japonés. Durante el mismo, le agradeció recibirle para dar seguimiento a su primer viaje al país asiático en julio de 2024.

«Espero que haya sido decente», preguntó sobre su japonés Cuerpo al ministro Muto, que contestó entre sonrisas: «Excelente. Puede hablar un japonés que algunos japoneses no pueden, me ha sorprendido», comentario por el que el ministro español se mostró agradecido.

Cuerpo pondrá fin a este viaje a Japón, su segundo en poco más de un año, el viernes con una visita a los pabellones de Japón y España en la Expo de Osaka, al oeste del archipiélago. EFE

