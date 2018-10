meteors found here

Registrados tres nuevos meteoritos suizos 02 de octubre de 2018 - 13:50 La Meteoritical Society, órgano que homologa los descubrimientos de meteoritas, suma tres nuevos a la lista de meteoritos suizos. Los tres meteoritos llevan el nombre de los lugares donde fueron hallados – Mont Sujet en la cordillera del Jura bernés, Mürtenstoch en el cantón de Glarus y Chasseron en el cantón de Vaud –, según un comunicado de prensa conjunto que emitieron el lunes los Museos suizos de Historia Natural, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y la Universidad de Berna. El meteórito Chasseron fue descubierto en 1959 por un estudiante de 16 años. Pero fue solo después de 2017, tras leer una serie de artículos de prensa, que el joven se percató de la importancia que tenía su hallazgo y lo envió al Museo de Historia Natural de Berna. Actualmente hay once meteoritos reconocidos oficialmente como suizos. Los meteoritos son fragmentos de cuerpos celestes de nuestro sistema solar que llegan a la Tierra. La mayoría de ellos provienen de asteroides, rara vez de la Luna o de Marte. Tienen un elevado interés científico y sus descubridores deben notificar sus hallazgos a los museos de historia natural o geología.