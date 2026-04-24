Culmina en Panamá juicio por peculado a dos exfuncionarios de Martinelli y se espera fallo

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Ciudad de Panamá, 24 abr (EFE).- El juicio a dos exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) acusados de peculado y de escuchas ilegales, para los que la Fiscalía ha pedido condena, culminó este viernes en Panamá y la jueza de la causa se acogió al término legal para emitir sentencia, informó el Órgano Judicial (OJ).

Concluida la audiencia ordinaria, la jueza Agueda Rentería «se acogió al término de ley (30 días) para dictar la sentencia que en derecho corresponda a dos exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, acusados por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de distintas formas de peculado», señaló un comunicado del Órgano Judicial.

Ronny Rodríguez y William Pitti, exfuncionarios del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) que el 27 de marzo pasado se entregaron a las autoridades tras estar prófugos desde 2015, «se declararon no culpables del delito de peculado», según el comunicado.

La nota añade que en la audiencia el fiscal anticorrupción Javier Cuadra solicitó al tribunal una «sentencia condenatoria» para los dos exfuncionarios, mientras que la defensa pidió la absolución.

Así Rodríguez y Pitti comparecieron hoy por Zoom por el delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado», esto por la desaparición del equipo tecnológico y software Pegasus supuestamente usado para las interceptaciones durante el Gobierno de Martinelli, de acuerdo con las investigaciones.

Los dos están acusados en la trama de interceptación ilegal de las telecomunicaciones a unas 150 personas durante el Gobierno de Martinelli, un caso conocido como «pinchazos», por el que el expresidente fue juzgado en 2021 y declarado «no culpable» tras un largo y complicado proceso judicial.

Ambos exfuncionarios serán sometidos a otra audiencia, con fecha principal el 29 de abril de 2026 y alterna el 21 de mayo «por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad», es decir, las interceptaciones.

Martinelli está en Colombia en calidad de asilado político, una protección que pidió para evadir la condena en firme a más de 10 años de cárcel y el pago de una multa de 19 millones de dólares por la compra irregular de una editorial de medios panameña. EFE

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