¿Por qué los suizos quieren gastar menos? 09 de abril de 2018 - 15:10 Nueve de cada diez suizos piensan en consumir menos. Los jóvenes, en particular, tienen una visión crítica de su comportamiento al respecto, de acuerdo con una encuesta realizada para el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Los suizos consumen “como si no hubiera mañana”. Compran los coches más pesados ​​de Europa, vuelan el doble que sus vecinos y producen más residuos per cápita que en cualquier otro país, señalo el WWF en un comunicado este lunes Sin embargo, una encuesta realizada por GfK entre un millar de personas en todas las regiones lingüísticas del país, por encargo de la WWF, muestra que nueve de cada diez suizos “están pensando en la posibilidad de reducir conscientemente su consumo”. La estadística va hasta 19 de cada 20 personas en la Suiza de habla francesa. Diversas motivaciones La principal razón para reducir el consumo es ahorrar dinero, según el 44% de los encuestados. Para el 20%, se trata de salvar el medio ambiente. Otras personas mencionaron los hechos de poseer lo necesario, querer aligerar su existencia y buscar más bien tener más tiempo en lugar de más objetos. En la Suiza francófona, el ahorro de dinero es una motivación “particularmente importante”. Las personas del Tesino invocan el medio ambiente más a menudo que el promedio de los interrogados y los suizos de la región de expresión alemana prefieren tener más tiempo. Todos los entrevistados están de acuerdo en un punto: los otros consumen más que ellos mismos. La encuesta también muestra que, cuanto más jóvenes son los encuestados, más creen que consumen demasiado. Para WWF, una cosa es cierta: “nuestro consumo actual de recursos perjudica severamente el medio ambiente”. La eficiencia ha traído “alguna mejora”, pero no es suficiente. Es necesario apostar más al principio de sobriedad, estima la organización.