"De pronto, la frontera suiza se hace muy profunda"

La frontera de Suiza no es una línea, sino un espacio con muchos rostros. En el Pabellón de Suiza de la Bienal de Arquitectura de Venecia, ese espacio se transforma en un retrato colectivo.

El agua me salpicaba en la cara de vez en cuando mientras viajaba en un vaporetto por los canales de Venecia. San Pietro, Sant'Elena, San Isepo, Sant'Ana... Solamente en el centro de la ciudad hay más de 120 islas, sin contar los alrededores y los arenales del Lido. El número también depende de si se cuentan las rocas que se hacen visibles con la marea baja y que desaparecen de nuevo con la subida del mar. "Tierra firme" no es un término inequívoco en Venecia.

"orae – Experiences on the Border", el título de la exposición del Pabellón de Suiza en la Bienal de Arquitectura, encaja bien en el territorio de la ciudad veneciana. El término latino puede traducirse como borde o linde. También significa costa, ese espacio en continuo cambio entre la tierra y el agua donde se encuentran diferentes mundos de vida.

El proyecto, seleccionado por la fundación cultural suiza Pro Helvetia, está dedicado a la frontera suiza, que no está en el mar, ni es una línea, sino un espacio con muchas caras diferentes.

Un equipo de cuatro personas de la parte francófona de Suiza - formado por el cineasta Fabrice Aragno, el arquitecto Mounir Ayoub, la arquitecta y paisajista Vanessa Lacaille y el escultor Pierre Szczepski - pasó dos años haciendo un trabajo de investigación en la frontera suiza. Viajaron en un camión reconvertido que primero sirvió de taller y luego de foro. Fotografiaron, filmaron, pero sobre todo hablaron con la gente que vive en esa zona fronteriza. Trajeron a Venecia 49 historias y las condensaron en un retrato colectivo de una frontera suiza viva.

El equipo invitó a los habitantes de esas zonas fronterizas a traducir sus percepciones individuales en modelos espaciales. Evidentemente son imaginarios y, sin embargo, revelan grandes realidades. El modelo, como herramienta más expresiva de los arquitectos, demuestra sus cualidades. Como visitantes del pabellón, podemos proyectarnos en los modelos y compartir las experiencias de estas personas.

El equipo de Ginebra: (de izq. a der.) Mounir Ayoub, Vanessa Lacaille, Fabrice Aragno y Pierre Szczepski. Pro Helvetia / Gaetan Bally

Dependiendo de quién sea...

Esto ya muestra el alcance político del proyecto. "Dependiendo de quién sea, las percepciones y experiencias de estas realidades varían mucho". Vanessa Lacaille utiliza el ejemplo de Ursula Fogliada-Salis, de Castasegna (Suiza), y Delia Giorgetta, de Chiavenna (Italia), para contar cómo dos personas de Bergell pueden tener una percepción diametralmente diferente del mismo espacio.

"Para la mujer de Castasegna, la frontera era algo agradable, como un 'paese' (pueblo pequeño en italiano). Diseñó una maqueta muy detallada con el pueblo y un bosque de castaños. La otra mujer solamente diseñó un camino hacia el hotel donde trabaja. Una línea que cruza un paso de montaña; en ese caso el paisaje desapareció".

Los proyectores iluminan las maquetas, las paredes y el suelo con imágenes luminosas cambiantes. Pro Helvetia / Gaetan Bally

Otros en cambio no tienen una concepción espacial de la frontera suiza. Massoma Amiri Yousefi, abogado que creció en Afganistán y trabajó en Irán, construyó una maqueta del valle de Bamiyán. El lugar se dio a conocer mundialmente debido a la destrucción por parte de los talibanes de sus famosas estatuas de Buda.

El cineasta Fabrice Aragno se sintió especialmente conmovido por esta historia. No tanto por los destinos individuales, sino porque aporta un nuevo significado a la frontera suiza: "De pronto, la frontera suiza se transforma en algo muy profundo".

Desde pequeños altavoces se escuchan voces y luego un canto de grillos. Keystone / Gaetan Bally

Y luego están las personas para quienes las fronteras son permeables. Marc Zehntner atraviesa tres países hasta llegar a su lugar de trabajo en Weil am Rhein, pasando por los edificios de Novartis, Roche y el Museo Vitra. La zona fronteriza aquí es un escaparate de la arquitectura de fama internacional. Daniel Hahn también tiene que pasar por seis puestos de aduana si quiere bañarse en el Rin cerca de Schaffhausen.

Para él, el territorio conserva un carácter peculiar: "En el espacio entre dos puestos aduaneros, uno nunca sabe muy bien dónde está. Hay una sensación constante de incertidumbre". Annabelle Marlhes, por último, musicaliza el recorrido diario desde Belley a su escuela de música en Ginebra. Cada lugar que recorre se corresponde exactamente con una canción de la lista de reproducción de su teléfono inteligente.

Modelo 33: Todos los días Annabelle Marlhes cruza la frontera suiza en tren. Équipe du Pavillon Suisse de la 17e Biennale d’architecture de Venise

Estudia musicología en Ginebra. Équipe du Pavillon Suisse de la 17e Biennale d’architecture de Venise

En el camino de su casa a la escuela, escucha la música que tiene en la lista de reproducción de su teléfono inteligente. Équipe du Pavillon Suisse de la 17e Biennale d’architecture de Venise

Cada lugar por el que pasa corresponde exactamente a una pieza musical. Équipe du Pavillon Suisse de la 17e Biennale d’architecture de Venise

Se tarda 59 minutos en llegar. Équipe du Pavillon Suisse de la 17e Biennale d’architecture de Venise

Elabora su modelo con la música en su cabeza. Équipe du Pavillon Suisse de la 17e Biennale d’architecture de Venise

La relación entre las cosas

Al fondo del espacio de exposición, una escalera conduce a una pequeña plataforma. Aquí conocemos a Jacqueline Kissling, que vive en Staad, en el este de Suiza. Desde su casa ve el lago de Constanza y el cielo. "Desde aquí siento una conexión con el mundo", nos explica.

"Ahí está el horizonte, un segmento de la curva planetaria. El cielo nos proporciona todo tipo de historias. Todas las nubes provienen de otro lugar. Quizá por eso la frontera no existe para mí. El viento impulsa hacia arriba a las nubes. Cuando anochece es espectacular observar, alrededor de las 20.30 horas, cómo el último avión sobrevuela antes de aterrizar en el aeródromo. ¡Hace Wuuuh! (imitando el sonido de un avión sobrevolando). Parece como una nube iluminada".

Las maquetas reposan sobre marcos de acero tubular que se confunden con el suelo de piedra gris. Keystone / Gaetan Bally

La perspectiva estética de Jacqueline Kissling es una invitación a dejar vagar la mirada por el conjunto de modelos, imágenes y voces. De la superposición de imágenes de películas y modelos surgen constantemente nuevas combinaciones. Desde el avión que despega sobre el lago Constanza llegamos al piso de Gail Menzi en Ginebra, que ha acogido a un niño sin papeles.

El niño también observa los aviones a través de la ventana sin tener la oportunidad de subir a uno. El espacio fronterizo abierto del lago de Constanza se superpone a la despectivamente llamada "La Bétaillère" (Vagón de ganado), las embarcaciones del lago de Ginebra que llevan a los trabajadores fronterizos de ida y vuelta a su lugar de trabajo.

Los esculturales cuerpos de poliestireno blanco flotan en el espacio como bloques de hielo. Keystone / Gaetan Bally

Suiza como zona fronteriza

"Queremos que los visitantes desarrollen su propia percepción de la frontera, su propia visión", afirma Fabrice Aragno. Y en el catálogo se dice: "En la frontera, la relación entre las cosas es más importante que las cosas en sí mismas.”

Quizás en esta afirmación se encuentre una respuesta a la pregunta “¿Cómo queremos vivir juntos?" de Hashim Sarkis, comisario de la Bienal de Arquitectura 2021. Podemos aprender de las fronteras y utilizar ese cambio de perspectiva para el diseño del espacio vital.

Suiza, como país pequeño en medio de Europa, con sus numerosos inmigrantes y su red mundial, tiene una relación diferente con sus fronteras a la que tiene un Estado grande. El agrónomo Matthieu Calame, al que el equipo consultó para el proyecto, llega a describir a Suiza como una "enorme frontera rodeada por Europa". Su espacio fronterizo, representado en "orae", rompe con las fronteras nacionales.

Mientras avanzo por el Pabellón me siento como si estuviera de nuevo en el “vaporetto”. La línea de 1 935 kilómetros que dibuja la forma de Suiza a lo largo de los cinco países vecinos se abre ante mí como un abanico.

