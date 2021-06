¿Están los cazadores en riesgo de extinción en Suiza?

El granjero Andreas Käslin, uno de los tres personajes centrales de la película, tras una exitosa jornada de caza. Stefan Vogel

En vísperas de la votación sobre la prohibición de que los niños participen en la caza, que tendrá lugar en el cantón de los Grisones, Mario Theus, guardabosques, cazador y cineasta, habla de su nuevo documental, con el que espera abrir los ojos de los espectadores a un mundo "que casi nadie comprende".

"Pásate una hora en YouTube viendo vídeos equivocados y solo tendrás una imagen de la caza: la de una forma cruel de matar a un animal", dice Theus desde su cabaña llena de cornamentas en Val Calanca, cantón de los Grisones, en la Suiza oriental.

"La mejor manera de hacer entender a alguien en qué consiste la caza es invitarle a acompañarme. Si realmente quiere saber por qué hago lo que hago, por qué vivo como vivo, o la gran pregunta, cómo soy capaz de matar un animal, escribir o debatir sobre ello no cambiará casi nada, porque nunca lo entenderá en profundidad. No tengo palabras para explicarlo. Pero si viene conmigo y vive mi vida, verá lo que experimento durante la caza: verá cuándo estoy feliz, cuándo estoy triste, y verá lo que pasa consigo mismo cuando se enfrente al hecho de matar".

En su intento de invitar a los no cazadores a entrar en su mundo y su estilo de vida, Theus ha pasado muchas noches frías, repartidas en cuatro temporadas de caza, merodeando por los bosques y valles de tres cantones suizos con tres personajes fascinantemente diferentes: un cazador furtivo convertido en fotógrafo, un guardabosques y un agricultor.

El resultado es In the Wild – Hunters and GatherersEnlace externo (En la naturaleza - Cazadores y recolectores), un retrato de 90 minutos sobre la vida en las regiones montañosas suizas y el papel central que la caza desempeña para muchas personas de allí.

"Fui un afortunado al nacer en una familia de cazadores", dice Theus, de 41 años. "Cuando tienes solo dos o tres años, tus padres ya te llevan al monte [mucho antes y con más frecuencia que a los niños de las ciudades]; y comes ciervo o liebre. Y, por supuesto, tus padres te dicen qué es lo que comes. Y cuando ven en la nieve la huella del animal que tenías en el plato, te dirán: 'este es el animal que comiste ayer'".

Theus explica que a los cuatro años ya sabía que este era el entorno y el estilo de vida que quería llevar. Tras estudiar ingeniería forestal en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETHZ), trabajó como periodista y cineasta, pero hace seis años notó que se deprimía.

Mario Theus Stefan Vogel

"Me di cuenta de que no estaba en el mundo en el que el yo quería estar cuando tenía cuatro años: trabajaba en la ciudad y solo iba a las montañas y los bosques durante mi tiempo libre", afirma.

Así que dejó su trabajo y se hizo freelance. Al principio, su plan era hacer un documental sobre los depredadores suizos: osos, lobos y linces. Pero tras una charla con el productor Martin Schilt decidieron que centrarse en los propios cazadores ofrecía mayor potencial desde un punto de vista emocional y cinematográfico.

Los protagonistas

In the Wild no es un filme didáctico ni moralizante. Es simplemente un retrato auténtico de un modo de vida desconocido para la gran mayoría de los espectadores, que conocerán de cerca a sus tres protagonistas. También tendrán tiempo para reflexionar durante las maravillosas tomas con drones sobre algunos de los paisajes más impresionantes de Suiza.

Urs Biffiger, del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza, es un cazador furtivo arrepentido que sustituyó su escopeta por una cámara y desde entonces ha tenido éxito con varias películas.

"Lo que él es capaz de leer en el bosque, lo bien que conoce a los ciervos... es sencillamente asombroso. Uno pensaría que solo es posible encontrar a alguien así en África o en Norteamérica".

Andreas Käslin es cazador y agricultor en los Alpes de Dossen, en el cantón de Nidwalden, en la Suiza central. En una de las escenas más memorables, uno de los hijos de Käslin le pregunta por qué está metiendo una ramita de hojas en la boca del ciervo que acaba de abatir. Käslin explica conmovedoramente que el "último bocado" es un signo de "Ehrfurcht" -respeto, veneración, reverencia- por el animal, que así no pasará hambre en su viaje al cielo.

Recibiendo el 'último bocado'. Stefan Vogel

Pirmina Caminada es la primera mujer guardabosques de Suiza y su lugar de trabajo es seguramente uno de los más hermosos del mundo: Val Uastg, en el cantón de los Grisones, al este de Suiza. En otra escena impactante, Caminada, que al igual que Theus es uno de los cerca de 50 000 hablantes de romanche en Suiza, decapita a un ciervo (muerto) mientras los niños juegan al fondo. (Varios animales resultaron heridos -fatalmente- en el rodaje de esta película).

La ética

Mientras que Theus heredó el gen de la caza de su padre, su hermana se hizo veterinaria. Una escena en la que limpia los dientes de un gato anestesiado pone de manifiesto algunas de las incoherencias en la actitud de muchas personas hacia los animales y la carne.

"No quiero atacar tu visión del mundo, pero sí quiero provocar que empieces a pensar", dice Theus. "Si quieres salir del cine con la misma mentalidad -si piensas que estos son unos locos idiotas que matan animales y que, por supuesto, es correcto que mi perro sea tratado como una persona- puedes hacerlo. Pero quería incluir suficiente material para que, si estás abierto a la reflexión, puedas empezar a pensar."

Uno de los principales argumentos morales contra la caza es que matar animales sensibles, animales que pueden sentir dolor, es cruel. ¿Cómo lo justifica Theus?

"Bueno, esta es una pregunta difícil [que] deja entender que los cazadores hacemos algo que nadie más hace. Planteada la cuestión fundamental de manera filosófica, habría que preguntar: ¿se debe matar a un animal para comer? Supongo que es una respuesta fácil: por supuesto, es más noble no matar nada", dice.

"Pero, como muestra la película, los cazadores no crecen con una fascinación por matar, sino con una fascinación por el entorno que les rodea, con toda su vida y sus animales y plantas. Y ahora hemos llegado a un punto en el que para la mayoría de la gente el único problema es: 'pero has matado algo'. Sí, ¡porque luego me lo quiero comer! ¿Por qué tiene que ser eso un problema? Todos los demás animales que compras envueltos en plástico en la tienda también han sido matados. Así que, tal vez, el único problema es que yo te recuerde inconscientemente lo que pasa con la otra comida".

La jaula dorada: el documental pretende hacer reflexionar al espectador sobre su actitud ante los animales salvajes, los de granja y los domésticos. Mario Theus

Los vegetarianos y los veganos podrían argumentar que toda la carne debería estar prohibida -sin importar si la matas tú mismo o la coges de la estantería del supermercado-, pero incluso el filósofo australiano (y vegano) Peter Singer, pionero del movimiento por los derechos y el bienestar de los animales, sugiere que existen argumentos para la caza de ciervos en determinadas circunstancias.

"Mucha gente que no piensa nada sobre el hecho de comprar jamón o pollo de granja en el supermercado se apresura a condenar la caza; sin embargo, la caza es más defendible que la agricultura industrial", escribe Singer en su libro Practical Ethics.

La votación

Theus cree que el modo de vida que capturó en la película apenas ha cambiado en el último medio siglo, pero no está seguro de cuál será la situación dentro de 50 años.

"Tal vez quede aún menos gente con estas habilidades", dice. "Puede incluso que dentro de 50 años ya no se encuentre gente como el agricultor Andreas Käslin: no habrá mucha gente que decida llevar este estilo de vida".

Un paso en la dirección de un mundo libre de cazadores podría darse el 13 de junio, cuando los votantes del cantón de los Grisones decidan sobre una iniciativa popular que exige que "los niños menores de 12 años no pueden ser llevados a cazar y no se les puede animar a hacerlo en la escuela".

Andreas Käslin con sus hijos tras ver nacer a un ternero. Mario Theus

Como era de esperar, las organizaciones de cazadores (y el gobierno cantonal) instan a los votantes a rechazarla. "Por supuesto que estoy en contra", dice Theus. "Creo que estaría en contra de cualquier ley que diga a los padres qué estilo de vida deben enseñar a sus hijos".

Andreas Käslin parece sobre todo preocupado por el futuro del estilo de vida que heredó de su padre y que le gustaría transmitir a sus hijos. "Cazar y aprender a vivir en las montañas es algo que necesitamos", dice en la película. "Es un trozo de cultura, un trozo de Suiza, un trozo de vida".

‘In the Wild – Hunters and Gatherers’ se estrenará en los cines el 21 de octubre.

Traducción del inglés: José M. Wolff