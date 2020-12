Olivia Abächerli Anders Stoos

Hoy nos adentramos en el mundo de la joven artista Olivia Abächerli del cantón de Obwalden.

“Hemos encontrado huellas de un pueblo que consiguió beber CO 2 ”, dice Olivia Abächerli en su obra de vídeo “Where all the aims cross” (Donde todos los objetivos se mezclan). Y en su “vertical movement gym” (gimnasio de movimiento vertical), la joven artista ha creado una sala de entrenamiento para el “cambio vertical de polaridad”, una propuesta subversiva para emplear la superficie disponible no solo en el plano horizontal.

La producción creativa de Olivia Abächerli, de 28 años, que con frecuencia engloba una dimensión política, ha sido recompensada en los últimos años con muchos premios y becas para proyectos. Su trabajo abarca desde el dibujo, la concepción y la instalación hasta el vídeo y la performance.

En su entorno familiar los artes escénicos nunca fueron un tema, enfatiza Olivia Abächerli en una entrevista al diario Nidwaldner Zeitung en 2018. Pero en casa se hablaba de política, y esto para ella está íntimamente interconectado, dice. “Quise hacer arte desde el momento en que me di cuenta que se podía hacer siendo una persona normal.”

Abächerli empezó su formación en 2012 en la Escuela Superior de Lucerna. Y en 2016 concluyó sus estudios de grado en Bellas Artes en la Escuela Superior de Arte de Berna. En 2019 completó su formación con un máster en práctica artística en el Dutch Art Institute de Arnhem, en los Países Bajos.

¿Se puede vivir del arte? Al diario Nidwaldner Zeitung contestó Abächerli: “Desde el punto de vista económico apenas hay en Suiza aristas que son independientes financieramente.” No obstante, dice sentirse privilegiada, porque el dinero y el lujo no juegan un papel importante en su entorno profesional y social.

