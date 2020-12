sevenmusic.ch

Entre los nativos del cantón de Argovia se encuentra una voz excepcional que parece haber salido directamente del más allá, pero no de Suiza.

Seven, cuyo nombre civil es Jan Dettwyler, es probablemente el cantante soul más célebre de Suiza. Este músico de 42 años pisa las tablas desde hace 18 años y puede presumir de una notable discografía:

Diez álbumes de estudio, dos antologías, cuatro álbumes en directo, más de 1000 conciertos como cabeza de cartel e innumerables colaboraciones. En sus inicios fue telonero de los Destiny’s Child (grupo al que perteneció Beyoncé) y de la superestrella estadounidense Lionel Richie. Y en 2006, Seven fue el primer europeo en inaugurar el festival estadounidense de Sundance.

Después cosechó un gran éxito en Suiza, antes de llegar a estar, finalmente, entre los músicos con mejores ventas de discos en Alemania. Su nombre artístico tiene fácil explicación: el siete es sencillamente su número preferido.

El hada de la música se inclinó hacia la cuna de Seven desde la infancia. De hecho, sus padres son músicos. Su padre es tenor y su madre, pianista. Ya a los 14 años, Seven, que vive en Wohlen, organizó sus primeras fiestas y sus primeros conciertos. En televisión salió por primera vez a los 15 años.

Ces derniers mois, Seven a fait du lobbying pour l'événementiel et la culture, qui souffrent beaucoup depuis le début de la pandémie. Il souligne que la profession d'artiste n'est qu'une très petite partie d'une grande industrie. Plus de 300 000 employés à temps plein travaillent dans le secteur culturel.

(Re)découvrez sa voix à l'occasion d'une reprise acoustique de l'un de ses morceaux:

Contenido externo





El arte en todas sus expresiones Este año, SWI swissinfo.ch ha decidido dedicar su calendario de adviento al mundo de la cultura, más concretamente al mundo de la cultura suiza. Conciertos anulados, museos cerrados, representaciones prohibidas… la crisis del coronavirus ha golpeado duramente a los artistas, en todos los ámbitos. A fin de brindarles apoyo a nuestra manera y de permitir que ustedes descubran sus universos tan mágicos como variados, les invitamos a abrir cada día una ventana para conocer a una personalidad nueva. Algunas son más populares que otras, pero todas ellas son contemporáneas y reconocidas internacionalmente en su respectivo arte. Sígannos a lo largo del mes de diciembre y descubran a una rapera del Valais, un bailarín de Basilea, un escritor de Turgovia, un trompetista de Friburgo, entre otros… End of insertion





