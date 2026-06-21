Cómo la mayor comunidad de origen suizo de Brasil se volvió ‘alemana’

Inmigrantes suizos embarcan rumbo a Brasil en el puerto de Génova (Italia), en 1898. Su destino era el ‘Núcleo Campos Sales’. Public Domain

La mayor comunidad de descendientes suizos de Brasil terminó identificándose como alemana. Su historia revela cómo la migración, el idioma y las políticas estatales pueden transformar el sentido de pertenencia a lo largo de generaciones.

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Ubicado en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, el Valle de Itajaí es una de las regiones más emblemáticas del país en materia de inmigración europea. Entre valles fluviales y pueblos de arquitectura de entramado de madera, la región ha forjado una identidad estrechamente asociada al legado alemán, visible en su música, gastronomía y festividades tradicionales, como el Oktoberfest, inspirado en el célebre festival cervecero de Múnich.

Sin embargo, quienes visitan la región rara vez advierten que esta misma zona también albergó a la mayor comunidad de descendientes suizos del país, muchos de los cuales ya no se reconocen como tales. Esta presencia se remonta al siglo XIX, cuando unos 15.000 inmigrantes helvéticos se establecieron en el sur del país más grande de América Latina, con picos migratorios en las décadas de 1810, 1850 y 1880. Con el paso de las generaciones, sus orígenes fueron diluyéndose en una narrativa más amplia de ‘germanidad’, que terminó por dominar la identidad local.

Aguatinta de la localidad de Nova Friburgo (en español Nueva Friburgo, está situada en el corazón del estado de Río de Janeiro, Brasil), 1839. Keystone

¿Cómo fue la inmigración suiza en la región?

Los mayores flujos migratorios de Suiza hacia América Latina tuvieron lugar en el siglo XIX, cuando el país favorecía la salida de emigrantes antes que el desarrollo de vínculos con las comunidades suizas en el exterior, según explica Magda KasparEnlace externo investigadora del Departamento de Historia de la ‘Universidad de Zúrich’.

En un contexto de crisis agrarias, escasez de tierras y pobreza generalizada en la Confederación, numerosos municipios y cantones promovieron activamente la emigración de los sectores sociales más desfavorecidos, financiándola e, incluso, en algunos casos, ejerciendo presión para que se concretara. «El objetivo no era crear vínculos duraderos en el extranjero, sino aliviar los problemas locales favoreciendo la salida de poblaciones consideradas indeseables», afirma.

Un grupo de personas desempleadas suizas que emigran a Brasil espera en una estación ferroviaria de la Confederación el tren que las llevará a los puertos de embarque. Keystone

En Brasil, las políticas de colonización de la época favorecían la llegada de inmigrantes europeos, con preferencia por personas consideradas blancas y trabajadoras. En esta primera etapa, predominaban migrantes de origen suizo, italiano y alemán.

«El gobierno imperial brasileño, por su parte, promovía la inmigración para sustituir la mano de obra esclavizada por colonos libres, ocupar los vacíos demográficos y también “blanquear” la población brasileña», explica Gláucia de Oliveira AssisEnlace externo, profesora de la ‘Universidad del Estado de Santa Catarina – UDESC’.

Un ejemplo fue la colonia Dona FranciscaEnlace externo (en español, Doña Francisca), ubicada en la ciudad de Joinville, en la región del Valle de Itajaí, donde se asentaron unas 17.000 personas entre 1850 y 1888. La mayoría eran agricultores protestantes de escasos recursos, atraídos por la propaganda de las compañías colonizadoras, que describían el sur de Brasil como un auténtico paraíso y una tierra de oportunidades. Con el tiempo, pasaron a ser considerados un ejemplo de la inmigración alemana en el país.

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¿Alemanes antes que suizos?

Según Kaspar, en aquella época la comunidad inmigrante suiza se definía ante todo por sus orígenes locales y cantonales, más que por una identidad nacional amplia.

«Los primeros colonos de Joinville, Nova Friburgo y Helvetia quedaron librados a su suerte tras llegar a Brasil. Sin apoyo cultural, organizativo ni educativo por parte de la Confederación, muchos de sus descendientes crecieron con escasos vínculos o referencias significativas a su herencia suiza», señala la catedrática.

Además, el idioma fue el principal factor que contribuyó a diluir la influencia suiza en la historia de la región. Como la gran mayoría de los inmigrantes procedía de cantones donde el alemán era la lengua oficial, los brasileños comenzaron a considerar «alemanes» a todos los inmigrantes que hablaban dialectos similares.

«La lengua fue el elemento clave que llevó a considerar a todos descendientes de alemanes. No solo a los suizos, sino también a los austríacos se los clasificaba germánicos, sobre todo porque la propia Alemania atravesaba entonces un proceso de unificación, en medio de una superposición de identidades regionales como las de los pomeranos y los bávaros», explica Francisco Alfredo Braun NetoEnlace externo, profesor de la ‘Universidad del Valle de Itajaí’.

Según él, a medida que los alemanes se convertían en el grupo económicamente predominante de la región, promovieron una red de instituciones culturales, educativas y religiosas que contribuyó a consolidar una identidad germánica compartida. Esta incluía a personas procedentes de una Alemania aún no unificada e incorporaba rasgos de los suizos y de otros grupos de lengua alemana asentados en la región.

Además, las políticas de nacionalización aplicadas en Brasil a lo largo del siglo XX intensificaron este proceso. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, se decretó el cierre de las escuelas de lengua extranjera y se prohibió el uso público del alemán. En este contexto, los descendientes de suizos experimentaron una doble ruptura lingüística: primero, la sustitución de los dialectos suizo-alemanes por el alemán estándar; después, la imposición del portugués.

«En conjunto, estas fuerzas incorporaron el legado suizo a una narrativa alemana más amplia. Este caso también ilustra cómo la diversidad lingüística interna de Suiza dificulta la construcción de una identidad nacional única y sigue influyendo en la Swissness (la percepción de lo suizo) en el extranjero, especialmente en regiones históricamente dominadas por inmigrantes de habla alemana», afirma Kaspar.

Una construcción deliberada

Para el profesor Braun Neto, el borrado de la memoria suiza también fue deliberado durante el siglo XX. A partir de la década de 1960, sostiene, los símbolos, los trajes tradicionales y las referencias culturales asociadas con Baviera fueron resignificados e incorporados a la identidad local, en un proceso que puede entenderse como una «invención de la tradición».

Oktoberfest anual de Blumenau, Santa Catarina, Brasil, en 2018. Getty Images

«Con la consolidación del OktoberfestEnlace externo como atractivo turístico, esta estética fue construyéndose e institucionalizándose de forma gradual. Se adoptó un modelo visual y simbólico inspirado en una determinada imagen de lo alemán, que incluía la reproducción de estilos arquitectónicos asociados con la antigua Alemania, aunque muchas de esas formas habían desaparecido de Europa ya en el siglo XVIII», explica el investigador brasileño.

«Las ciudades de la región comenzaron entonces a construir obras públicas, como terminales de autobuses y centros administrativos, siguiendo ese estilo arquitectónico, lo que contribuyó a consolidar una identidad asociada a lo alemán, incluso en contextos marcados por la presencia diversa de inmigrantes polacos, italianos, suizos y de otros orígenes», añade.

A pesar de ello, existen iniciativas destinadas a dar mayor visibilidad a la presencia suiza en la historia de Joinville. Una de ellas fue la inauguración, en marzo de 2026, de un ‘Centro Cultural Suizo’Enlace externo en una antigua casa de entramado de madera. El objetivo es destacar la importancia y la contribución de la inmigración helvética a la ciudad, aunque este esfuerzo de recuperación de la memoria llegue décadas después de que se produjera la migración.

«Las autoridades federales, junto con instituciones como la ‘Organización de los Suizos en el Extranjero’ (OSE),Enlace externo introdujeron gradualmente instrumentos para fortalecer los vínculos con la diáspora: escuelas suizas en el exterior, publicaciones multilingües y otras iniciativas destinadas a cultivar nuevas formas de pertenencia a Suiza entre las comunidades emigradas», señala Kaspar.

En el Valle de Itajaí, el legado suizo sigue siendo visible, aunque haya perdido su nombre. Y quizá esa sea una de las paradojas más perdurables de las migraciones: las identidades pueden transformarse, diluirse e incluso dejar de reconocerse, sin desaparecer por completo.

Según Oliveira Assis, las fiestas étnicas que hoy se celebran en el Valle de Itajaí ponen de relieve una diversidad que durante mucho tiempo quedó fuera de los relatos dominantes sobre la inmigración en la región.

«De esta manera, los residentes que desde hace tiempo celebran sus orígenes alemanes conviven con una narrativa hegemónica de la germanidad, mientras otros grupos empiezan también a contar sus propias historias. El desafío para los habitantes de la región, especialmente para los descendientes de inmigrantes llegados en el siglo XIX, es comprender que los expatriados actuales buscan las mismas oportunidades que en su momento buscaron sus antepasados: trabajo, una nueva vida, un lugar donde vivir», concluye la investigadora de Santa Catarina.

Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Norma Domínguez. Versión en español revisada por Carla Wolff.

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