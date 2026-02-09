Catorce bailarines, premiados en el Prix de Lausanne

Blake Metcalf, de Estados Unidos, actuó en la final de la 54.º edición del concurso internacional de danza Prix de Lausanne. Keystone-SDA

Catorce jóvenes bailarines han sido premiados en la prestigiosa competición internacional de danza Prix de Lausanne de este año. Setenta y nueve jóvenes talentos —41 chicas y 38 chicos— de 18 países participaron en el evento.

Un total de 21 bailarines de ocho países llegaron a la final: de ellos, 14 recibieron una beca para incorporarse a una de las escuelas o compañías asociadas al concurso. Los ocho pa´íses de procedencia de los jóvenes concursantes han sido: Corea del Sur (6), China (3), Estados Unidos (2), Japón (1), Bélgica (1) y Rumanía (1).

Para la edición de 2026 del concurso, que tiene su origen en la ciudad de Lausana en 1973, los participantes, de entre 15 y 18 años, fueron seleccionados por un jurado compuesto por nueve profesionales. En total, para poder participar en el concurso, aplicaron 444 bailarines (339 chicas y 105 chicos) de 43 nacionalidades diferentes, según los organizadores.

El concurso tuvo lugar del 2 al 8 de febrero. De lunes a jueves, los jóvenes talentos recibieron clases de renombrados profesores de danza y coreógrafos. Participaron en clases en grupo y tuvieron clases particulares para sus variaciones clásicas y contemporáneas. El viernes fue la selección de candidatos antes de la esperada final, que tuvo lugar el sábado en el teatro Beaulieu.

Homenaje a Sylvie Guillem

Gracias a estas becas, los tres ganadores, de entre 15 y 16 años, podrán estudiar durante un año en una de las escuelas asociadas que elijan. Los otros once, de entre 17 y 18 años, tendrán la oportunidad de pasar un año como becarios en la empresa asociada que elijan.

El jurado estaba compuesto por nueve miembros de la élite internacional de la danza. Este año estuvo presidido por Kevin O’Hare, director del Royal Ballet de Londres. Ya fue presidente del jurado en 2017.

Al finalizar la gala del sábado, la primera bailarina Sylvie Guillem, de 60 años, recibió un premio por su trayectoria profesional. Considerada una de las mejores bailarinas y una figura clave en el desarrollo de la danza moderna, la bailarina francesa es una estrella del Ballet de la Ópera de París y del Royal Ballet de Londres. Rudolf Nureyev la nombró étoile, bailarina de mayor rango, en 1984, a la edad de 19 años. Puso fin a su carrera en 2015.

El Prix de Lausanne 2026 finalizó el domingo con el espectáculo «Rising Stars», en el que participaron los finalistas de esta edición.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

