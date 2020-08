La función debe seguir… y en Locarno, sigue

La Plaza Grande, el lugar más emblemático del Festival de Cine de Locarno, luce este año diferente: coronavirus obliga. En lugar de las proyecciones cinematográficas habituales hay una muestra fotográfica conmemorativa. Keystone / Pablo Gianinazzi

Este contenido fue publicado el 08 agosto 2020 - 10:52

Zeno Zoccatelli

Las consecuencias de la pandemia golpearon con severidad al Festival de Cine de Locarno. Sin embargo, logró inaugurarse el 5 de agosto, como previsto, con un formato inédito.

A la puesta del sol, las sillas amarillas y negras de la Piazza Grande (Plaza Grande) se van ocupando poco a poco. Los rostros avergonzados, atrevidos o inconscientes de los presentes que esperan el inicio de la función o buscan un lugar se proyectan en la pantalla gigante. A las 21.30, siempre puntual, la cámara enfoca el campanario cercano con su histórico reloj…Después de las campanadas de rutina, arranca la magia del cine.

Una escena familiar para aquellos que han estado al menos una vez en el Festival de Locarno, pero que este 5 de agosto de 2020, no se pudo hacer realidad. La pandemia obligó, ya en abril pasado, a que los organizadores del gran evento desistieran de un festival como de costumbre.

Sin embargo, el espectáculo debe continuar. Y así, el 5 de agosto se abrió oficialmente Locarno 2020- For the Future of Films. Una edición diferente y reducida a la cual el director operativo Raphael Brunschwig opta por definir como “inédita e híbrida”.

El programa incorpora 103 proyecciones de 83 filmes a las que se puede asistir presencialmente, en una de las tres salas abiertas (PalaCinema, GranRex y PalaVideo), o bien, gratuitamente, en línea. Se puede acceder a través del sitio web renovado para permitir un mejor acceso.

"Hicimos lo mejor que pudimos en cuanto supimos que no era posible organizar el festival tal como lo conocemos habitualmente”, explica Brunschwig. “En este contexto, nos impulsaron tres objetivos: sobrevivir y asegurar la continuidad, consolidar el prestigio nacional e internacional adquirido en más de setenta años y transformar esta crisis en una oportunidad de crecimiento para el futuro”.

Esto se traduce, por ejemplo, en una aceleración del desarrollo digital del Festival de Locarno, con el fin de amplificar lo que sucede durante los once días del evento y dar vida a los numerosos proyectos vinculados a la muestra durante el resto del año.

Videoclip de la televisión suiza de expresón italiana (RSI News) sobre el formato del Festival de Locarno 2020 (en italiano):

Contenido externo

Solidaridad

"Cada año es necesario reinventarse, aunque quizá no tan radicalmente", señala Lili Hinstin, directora artística de Locarno desde el año pasado. "Siempre es necesario proponer algo nuevo y fresco, que al mismo tiempo se inscriba en la historia del festival”. Para esta edición, “hemos reflexionado mucho sobre nuestro rol y decidimos activar la poderosa máquina que es el festival definiendo ‘la médula’ de nuestra misión: hacer descubrir películas y lanzar, sostener y promover autores del cine mundial”.

Junto a Pardi di domani (Leopardos del mañana), que es el concurso de cortometrajes y mediometrajes (y rampa de lanzamiento para jóvenes cineastas) y a la sección Open Doors Screenings (dedicada al cine del Sur y del Este del mundo), se lanzó una iniciativa solidaria: The Films After Tomorrow, con la perspectiva de ayudar a los cineastas que, debido a la pandemia, se han visto obligados a interrumpir sus producciones.

Los extractos de veinte proyectos (diez internacionales y diez suizos) serán evaluados por un jurado. Los elegidos recibirán premios, entre los cuales dos Leopardos especiales 2020, de un valor de 70 000 francos cada uno, para permitir que los proyectos premiados puedan concluirse.

A los realizadores de esos 20 proyectos se les solicitó, además, que eligieran un filme de las ediciones pasadas de Locarno que les haya marcado particularmente. Esas 20 obras integran la sección “Un viaje a través de la historia del Festival”, y pueden ser redescubiertas en esta edición, sea en línea o bien en las tres salas festivaleras.

Completando la oferta en este agosto 2020, se ofrece otro viaje al pasado con la sección Through the Open Doors, que reúne una selección de filmes de Open Doors a lo largo de 18 años de su existencia. Y la Secret Screening, perlas del cine seleccionadas por la dirección artística. Los espectadores descubrirán el título de la película proyectada solamente al comenzar la función.

Lo que no mata…

En síntesis, el Festival de Locarno existe y está presente. Pero no hay que hacerse ilusiones, la pandemia deja sus huellas. La Piazza Grande repleta, los encuentros, las fiestas, el ambiente internacional que se respira durante los once días en que Locarno se convierte en la capital del cine mundial, son algunas de las dolorosas pérdidas de este año.

Incluso, desde el punto de vista económico, el golpe es duro. “Hasta ahora el presupuesto se redujo en un 50% y se prevé un déficit de 200 000 francos”, señala Brunschwig. “Lo que hemos garantizado solamente ha sido posible gracias a la firmeza de nuestros socios públicos y privados que han creído en nosotros y nos han permitido sobrevivir y presentar un programa fuerte, a la altura de nuestra reputación”, enfatiza el director operativo. Pese a todo, se muestra confiado: “si podemos tener una edición normal en 2021, entonces saldremos reforzados”.