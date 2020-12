Daros Latin America resurge con arte utópico VS opresión

Luis González Palma (Guatemala, 1957) inició su carrera con el intento de comprender la diversidad étnica y cultural latente en su país, utilizando documentos producidos por el poder colonial y por la memoria colectiva. Culminó su obra con la serie ‘Lotería’ (foto: ‘Lotería I’, 1989) Peter Schälchli, Zúrich Peter Schälchli, Zurich

Tools for Utopia (Herramientas para la Utopía), una nueva exposición que se estrenó este mes de diciembre en el Museo de Arte de Berna. Integra una importante selección de una de las mayores colecciones privadas de arte latinoamericano con obras que tienen la impronta del compromiso político.

Este contenido fue publicado el 28 diciembre 2020 - 11:00

Durante algunos años al inicio de este siglo, Daros anticipó una era de oro para el arte latinoamericano en el circuito internacional. Con una inversión multimillonaria no solo para armar la colección sino también para renovar un enorme y abandonado edificio neoclásico de Río de Janeiro donde albergarla. Todo en paralelo a los amplios espacios de la fundación en la ciudad suiza de Zúrich. Pero en 2015 el sueño terminó: la promotora de este importante proyecto, Ruth Schmidheiny, decidió, abruptamente, cancelarlo.

Significó un choque inesperado para los responsables del proyecto, entre ellos el director artístico Hans-Michael Herzog. Desde entonces, la colección latinoamericana solo puede ser vista en forma parcial, en grupos de obras prestadas a diversas instituciones alrededor del mundo y que animan exposiciones muy variadas.





‘Verbivocovisual’ es un término acuñado por el escritor irlandés James Joyce que estimuló a la brasilera Leonora de Barros a explorar los sentidos a través del lenguaje en todos sus aspectos: verbal, visual y vocal. Detalle de ‘Poema’, 1979/2012 (seis fotografías en blanco y negro). Fabiana de Barros

Ahora el Kunstmuseum Bern exhibe la primera gran exposición de la colección desde que se terminara el proyecto. La forma para abordar este rico conjunto de obras, sin embargo, constituyó un desafío, tan grande como el mismo subcontinente. “Resulta muy difícil contar la historia de las artes en América Latina, al ser un continente tan diverso como grande”, enfatiza a swissinfo.ch la curadora Marta Dziewanska.

"Propongo una lectura que es apenas una de las muchas posibles”. No me interesa solo la calidad estética -todas las obras, obviamente, son lindas- sino la forma como las mismas fueron moldeadas políticamente. En otras palabras, lo que dicen esas obras de arte sobre la realidad que enmarca a los artistas y la forma en que ellos navegaron en aquellos tiempos de opresión y censura”.

El venezolano Carlos Cruz-Diez (1923-2019) se exiló en París en 1960, donde vivió hasta el final de su vida. ‘Fisicromía 13’ fue realizada en la época del traslado. La curadora Marta Dziewanska observa que "este es un trabajo cinético, el visitante debe mover el cuerpo para verlo. Eso significa que la obra no está concluida, sino que necesita de la presencia y del movimiento del espectador para activarse. Estos artistas soñaban con otra política, otra sociedad, otro mundo más participativo. La necesidad de moverse confiere a la obra de arte perspectivas perspectivas diferentes, de modo que no existe una perspectiva correcta para mirarla y apreciarla”. 2020, ProLitteris, Zurich

El punto de partida es una selección de los años 1950-1970, las “décadas del plomo”, cuando las dictaduras militares barrieron prácticamente todo el subcontinente, desembocando en otro conjunto de obras contemporáneas. La propia Dziewanska nació y creció en la entonces Polonia comunista y encuentra un claro paralelismo entre las actitudes de los artistas de aquellos tiempos -el anticonformismo y el compromiso a pesar de los serios riesgos por su labor- tanto en el Este europeo como en América Latina.

Podría sonar casi como una provocación hablar de la utopía en un momento como el actual en el que muchos países latinoamericanos, y Brasil en particular, están viviendo una verdadera distopía, sugerimos a manera de interrogación.

"Entre los años 50 y 70 el tema de la utopía estaba muy presente entre los artistas", dice Dziewanska. "Pero cuando vemos las obras contemporáneas, realizadas desde finales de los 90 hasta hoy, nos damos cuenta de que estas utopías se han vuelto significativamente más modestas. Ahora son más locales y están mucho más cerca de los movimientos queer, feministas e indígenas, por ejemplo", añade.

Daros Collection & Latin America

En 1997, el industrial suizo Stephan Schmidheiny (muy controversial dado el famoso caso del amianto, en el que su empresa Eternit estuvo involucrada) promovió la Colección Daros con renombradas obras de arte moderno y contemporáneo de alto valor comercial - Cy Twombly, Basquiat, Pollock, Warhol, etc. - gestionada por una dirección totalmente profesional. Daros Latin America se creó cuando el negocio familiar amplió su presencia en el subcontinente, pero separada de la colección principal, y fue dirigida por la primera esposa de Stephan, Ruth Schmidheiny. Cuenta con alrededor de 1 200 obras de arte, también de renombre y gran valor, pertenecientes a grandes artistas latinoamericanos de los últimos 70 años - Lygia Clark, Hélio Oiticica, Miguel Ángel Rojas, Doris Salcedo, Cildo Meirelles, Antonio Dias y muchos otros.

La Casa Daros, en Río de Janeiro, fue comprada por 5 millones de francos, y Ruth Schmidheiny gastó otros 25 millones en su renovación. Funcionó solo durante dos años (2013-15) antes de que Ruth decidiera, de un día a otro, parar el proyecto.

La inesperada decisión desencadenó todo tipo de especulaciones que no cesaron con la muerte de Ruth Schmidheiny el año pasado.

swissinfo.ch habló con algunos antiguos funcionarios de Daros y, hasta ahora, la explicación más plausible es la oficial. Ante el aumento de los costos de seguro y mantenimiento, además de las incertidumbres que rodeaban a la seguridad de la colección en Río, Ruth Schmidheiny, simplemente, decidió no continuar. Casa Daros es ahora una gran escuela privada.

Manifiestos

Entre las herramientas utópicas de resistencia, los manifiestos artísticos solían desempeñar un papel provocador en los debates culturales de la posguerra y ganan un espacio destacado tanto en la actual exposición como en el catálogo cuidadosamente elaborado.

“No le daban mucha importancia a la autoría o a la competencia dentro del mundo de las artes, lo que les interesaba era aportar nuevas ideas, nuevos vocabularios. Tuvieron que ir más allá del vocabulario y del alfabeto para crear un nuevo mundo, por eso estos manifiestos son tan importantes".

Contra la ignorancia: Lothar Charoux, Waldermar Cordeiro, Geraldo de Barros, Kazmer Féjer, Leopoldo Haar, Luiz Sacilotto, e Anatol Władysław, autores del Manifiesto Ruptura, 1952. Família Cordeiro

Três manifestos argentinos dos anos 40 prefiguram seus pares brasileiros dos anos 50, um grupo de poetas e artistas gráficos que lançou o movimento Concreto - com uma atenção especial ao uso de tipografia e elementos gráficos junto à palavra, e que teriam uma influência considerável não restrita ao domínio das artes, mas em muitas mídias diferentes, incluindo a publicidade.

Durante el régimen de Pinochet en Chile, Paz Errázuriz (nacida en 1944) documentó comunidades marginales, como profesionales del sexo, pacientes psiquiátricos y artistas circenses outsiders y rebeldes, en espacios relacionados a la brutal represión patriarcal y al control total del aparato de seguridad del Estado © 2020, ProLitteris, Zurich

O poder do engajamento

Mas voltando ao motivo central da exposição, é claro que nenhuma dessas utopias jamais aconteceu, nem de perto, mas mesmo assim os artistas continuaram a produzir suas ferramentas porque não conseguiam parar de se engajar e sonhar com outras realidades possíveis - os tempos então exigiam uma postura crítica e política das artes, caso contrário dificilmente seria considerada por seus pares ou pelo público.

Marta Dziewanska não é nada ingênua ao considerar a importância destas obras de arte e seus contextos muito além de seus tempos. "Precisamos deste poder de engajamento hoje, e não apenas na América Latina, mas em todos os lugares, e especialmente aqui na Europa e nos EUA, porque estamos no meio de uma crise global com efeitos locais. Nestes momentos, as idéias assumem uma grande importância e mesmo que a arte não seja a política e não tenha impacto imediato na realidade, ela ainda pode mudar as perspectivas e proporcionar outra visão para o futuro e para as relações entre as pessoas".

Com uma pandemia se espalhando por todo o planeta e uma crise climática se aproximando, ondas migratórias de refugiados em quase todos os continentes e conflitos regionais explodindo pelas mais variadas razões - terra, água, fé, preconceito - é bastante difícil hoje criar novas grandes idéias de modernidade ou um roteiro para o paraíso. "É por isso que decidi optar por um título que é paradoxal em sua própria essência", diz Dziewanska. "A utopia é extremamente abstrata, mas as ferramentas são extremamente concretas e precisas".

Tools for Utopia está em cartaz no Kunstmuseum Bern até 21 de março, desde que as restrições da pandemia o permitam.





Marta Dziewanska: "Esos artistas tuvieron que ir más allá del vocabulario y el alfabeto para crear un nuevo mundo". Foto: "Objeto gráfico" (1967/68). The estate of Mira Schendel



Traducido del portugués por Sergio Ferrari