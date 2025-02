Festival de cine de Berlín: el heroico «turno de noche» de una enfermera suiza

«Late Shift» (turno de noche) cuenta la historia de una enfermera, Floria Lind, interpretada por Leonie Benesch, durante el turno de noche en un hospital. Mobiliar / Salvatore Vinci

La directora suiza Petra Volpe estrenó la semana pasada en el Festival de Berlín su intenso drama hospitalario. En una entrevista con SWI swissinfo, habla de lo que significa el heroísmo para ella y de cómo lo refleja en sus películas.

La película se desarrolla en un ambiente de hospital, donde una enfermera nos guía a paso firme por los pasillos de una planta del edificio. Durante su ajetreado turno de noche, tiene que atender a pacientes de todo tipo: ancianos confusos, hombres adinerados en salas privadas que dan órdenes airosamente, personas inmigrantes angustiadas sin familiares directos presentes y hombres y mujeres moribundos que afrontan sus últimos momentos.

Este entorno frenético se refleja en Late Shift (2025) (Heldin en alemán), dirigida por Petra Volpe y protagonizada por la actriz alemana Leonie Benesch, que interpreta a la enfermera Floria. El hilo conductor de la película es precisamente Floria, que demuestra una profesionalidad expectante ante un aluvión de demandas y exigencias imposibles de gestionar.

«Viví un tiempo con una enfermera, que tenía una manera de ser que a su lado hiciera lo que hiciera todo parecía banal», explica la directora a SWI swissinfo.ch desde Berlín, donde la película tuvo su estreno mundial en la sección Berlinale Special el 17 de febrero.

«En aquel entonces, mi compañera me contaba el tiempo exacto que se tarda en lavar a una persona mayor o en cambiarle el pañal. Sin embargo, un acto de cuidado a otra persona requiere todo tipo de interacciones que desafían una medición estricta: conversar, tranquilizar, calmar», añade.

De hecho, en uno de los momentos más conmovedores de Late Shift, vemos a una enfermera calmando a una paciente anciana que entra en pánico y confusión tras recibir una llamada de una hija cuya voz no reconoce. Cuando las garantías verbales fallan, la enfermera empieza a cantar, y su paciente, captando la melodía, se une a ella. Por razones que no son del todo racionales, eso le aporta tranquilidad. Es una conexión que va más allá de las palabras.

«Para mí, el heroísmo del trabajo es precisamente que ella se sienta y se pone a cantar, aunque no tenga tiempo», subraya Volpe. «Al hacer eso, ella sabe que su turno se alargará inevitablemente. Y para mí, esa es la definición de heroísmo, la gente que sigue siendo amable y cariñosa a pesar de la presión a la que está sometida.»

Mujeres al frente: de derecha a izquierda, la directora Petra Volpe, la actriz Leonie Benesch y la directora de fotografía Judith Kaufmann durante un photocall en el Festival de Cine de Berlín, donde se estrenó «Late Shift». Keystone/Jens Kalaene

Una directora con un mensaje claro

Volpe es conocida sobre todo por su largometraje El orden divino (2017), un éxito de taquilla sobre la lucha del movimiento sufragista suizo por el derecho al voto femenino en 1971, así como por la película Traumland (2018) y la serie de televisión Freiden (2020).

La directora suiza considera que el cine puede llegar a ser una fuerza social, y eso es precisamente lo que pretende reflejar en su obra. En este caso, aunque la profesión de enfermera le era conocida, Volpe tardó años en decidirse a hacer finalmente una película sobre lo que implica este oficio. A este nebuloso conjunto de ideas hay que añadir un componente determinante: el libro de no ficción Our Profession Is Not the Problem – It’s the Circumstances, de la enfermera alemana Madeline Calvelage, que más tarde actuaría como asesora en la película Late Shift.

«Después de leer el libro de Madeline, que me aceleró el pulso como si fuera un thriller, me di cuenta de que la película debía transcurrir en un solo turno. Además, seguí leyendo otros libros. Me uní a las enfermeras en sus turnos, las observé, hablé con ellas de sus problemas, intenté comprender lo que sienten cada día y qué apoyo adicional necesitan», explica.

Atraer a un gran público

«En cierto modo, [la película en sí] podría ser una obra de teatro, con muchas habitaciones», cuenta Volpe, entusiasmada, cuando surge la idea de la teatralidad inherente a turno de noche. El día ha estado repleto de entrevistas, y nuestra conversación se produce después de breves e intensas charlas con los periodistas que asisten al festival. Su película ha recibido una calurosa acogida en Berlín, y Volpe parece estar en su salsa hablando de las particularidades del filme.

Para crear el escenario de la película, su equipo rodó en dos plantas abandonadas de un hospital de Kilchberg, a orillas del lago de Zúrich. «Todo lo que había antes allí se envió a Ucrania. Incluso hablaban de derribarlo entero, lo que horrorizó a nuestra asesora Madeline, que fue enfermera en Alemania, donde las condiciones no son tan buenas como allí (en Suiza). Como pueden ver, el hospital está en perfectas condiciones», señala Volpe.

Aprovechar el hospital les permitió transformarlo en un espacio teatral, dominado por los incesantes movimientos de Floria de una habitación a otra. «Teníamos autonomía para hacer lo que quisiéramos. Nos tomamos la libertad para pintar el suelo de blanco, por ejemplo, para que pareciera una pista de hielo», explica la directora. «Así Floria daba la sensación de ser como una atleta, una patinadora que iba a gran velocidad de un lugar a otro. Trabajamos con esos planos y ese concepto para que también fuera visualmente atractivo, ya que, se trataba de una película destinada a las salas de cine».

Petra Volpe (segunda por la izquierda) en la alfombra roja de los Premios del Cine Suizo en 2017, cuando estrenó «El orden divino». Volpe también trabaja como guionista y directora en Estados Unidos para Fox Searchlight y Disney, entre otros. Keystone / Martial Trezzini

El delicado turno de noche

Al igual que una representación teatral, el trabajo del turno de noche de este hospital es un delicado acto de equilibrio. Cualquier pequeño error puede dar al traste con toda la producción. Gracias a las largas y fluidas tomas de Volpe, que nos llevan de una interacción a otra, intuimos que un solo contratiempo por parte de Floria -un error o incluso un desliz involuntario- agravará cada problema con el que se encuentra, y rápidamente todo el ritmo de su turno se vería alterado con resultados desastrosos.

La diversidad de tareas que debe realizar la enfermera en la película refleja la admiración de Volpe por la profesión. Sin duda, el público puede observar gratamente la precisión con la que realiza sus tareas la protagonista.

«Las enfermeras tienen que ser muy profesionales, sobre todo hoy en día. Además de las exigencias de los cuidados, también necesitan considerables conocimientos técnicos de informática y medicina», destaca. «Es un oficio muy complejo, y además está el aspecto humano. Cada vez que entran en una habitación se encuentran con todo el mundo. Familiares, amigos, la vida y la muerte. Algunas personas necesitan que las guíen en sus preocupaciones, que las tranquilicen, que las hagan reír. Sin embargo, todo el mundo es diferente».

Leonie Benesch, de 33 años, es una de las más jóvenes de la actual oleada de estrellas del cine alemán. Ha participado en «La cinta blanca» (Palma de Oro en Cannes, 2009), y en las series de televisión «Babylon Berlin» y «The Crown», entre otras. En la imagen, Benesch llega a la ceremonia de apertura de la 75 edición de la Berlinale, el 13 de febrero. Keystone/Hannibal Hanschke

Interpretando a una enfermera suiza

Uno de los atractivos de la película es la imponente y sencilla interpretación de Leonie Benesch en el papel de Floria. Tanto Volpe como Benesch entendieron que el personaje no necesitaba un patetismo excesivo; la dureza del entorno hablaría por sí solo. «Leonie y yo abordamos el papel de una forma muy poco psicológica. Estuvimos de acuerdo en que ella no es una víctima, le encanta su trabajo, tiene energía. Es una atleta. Ese fue nuestro punto de partida», afirma.

«Muchas de las enfermeras con las que hablé son así», prosigue, haciendo de nuevo referencia a su investigación sobre el mundo real. «Les encanta el trabajo y su trabajo. Les encanta moverse y resolver retos. Les encanta un poco de presión. Y, no obstante, todo ello también tiene un punto demoledor, que cada vez es más frecuente de ver [en nuestra sociedad]. Así es como la imaginamos: siempre en movimiento».

Como ya se ha mencionado, la película, que mantiene este enfoque contextual claro, ofrece un panorama esclarecedor que detalla la grave situación de la profesión en Suiza y en el mundo, y destaca la alarmante frase que asegura -según las estadísticas- que, para 2030, se espera que haya una escasez de 13 millones de enfermeras y enfermeros en todo el mundo.

Dada la calurosa acogida de la película en Berlín, Volpe está convencida de que en Suiza contribuirá a subrayar las importantes cuestiones que plantea.

«Esta película es una declaración de amor por mi parte [hacia la profesión]; simplemente quiero que las enfermeras se sientan apreciadas. Pero, por otro lado, también pretendo provocar una reacción. Tenemos que debatir públicamente cómo podemos mejorar esta terrible situación. A todos nos debería interesar hacerlo. Al fin y al cabo, todos somos pacientes potenciales», destaca la directora.

Editado por Virginie Mangin & Eduardo Simantob. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

