Ritz, “el rey de los hoteleros y el hotelero de los reyes” Thomas Stephens 26 de octubre de 2018 - 14:00 César Ritz murió hace exactamente 100 años, después de crear un imperio hotelero y revolucionar los estándares del lujo. Asombrosa trayectoria del decimotercer hijo de un campesino de montaña suizo. El hombre que desarrolló la hotelería de lujo nació el 23 de febrero de 1850 en Niederwald, un pueblo del cantón del Valais. César Ritz pasó su infancia cuidando las ovejas de su padre antes de embarcarse en un aprendizaje como sumiller en un hotel cerca de Brig. Una formación que más bien empezó mal... “Nunca lo lograrás, le dijo su jefe cuando lo dejó partir. Para hacer negocios en el sector hotelero es necesario tener olfato y tú no lo tienes”. Estas palabras no desanimaron al joven de 17 años, que admitió que tenía “mucha ambición y muy poco dinero”. Se fue a París, donde trabajó como camarero. César Ritz finalmente encontró trabajo en ‘Le Voisin’, el restaurante más prominente de la época, lleno de celebridades. Tenía una excelente memoria y se especializaba en encontrar lo que gustaba a los clientes: comida, vino, música. El Príncipe de Gales, Eduardo VII, dijo una vez: “Ritz, tú sabes mejor que yo lo que me gusta. Arregla una cena a mi gusto”. César Ritz regresó a Suiza para dirigir los hoteles Rigi Kulm y el Grand Hotel National, ambos con vista al lago de los Cuatro Cantones, donde su talento y su atención a los detalles fueron advertidos y admirados. “El cliente siempre tiene la razón” César Ritz dirigía los hoteles durante el verano y aprovechaba el invierno para seguir el movimiento migratorio de la alta sociedad europea hacia el Mediterráneo. Administró hoteles en Niza, San Remo y Monte Carlo, donde descubrió al talentoso chef francés Auguste Escoffier, considerado ahora uno de los padres de la cocina francesa. En 1880, César Ritz le pidió que dirigiera las cocinas del nuevo Grand Hotel. En 1887, ambos abrieron un restaurante en Baden-Baden, Alemania, y durante 10 años vivieron en Londres donde la pareja Ritz-Escoffier atrajo a ricos y famosos al Savoy y luego al Carlton. En 1898, el primer hotel verdaderamente lujoso del mundo, el Hotel Ritz, abrió sus puertas en la Place Vendôme de París. Le siguió un establecimiento en Londres en 1905 y otro en Madrid un año más tarde. César Ritz fue el primero en decir “el cliente siempre tiene la razón” (aunque sus palabras exactas fueron: “el cliente nunca se equivoca”). Su código: “Verlo todo sin mirar, oírlo todo sin escuchar, estar atento sin ser servil, anticiparse sin ser presuntuoso. Si un huésped se queja de un plato o de un vino, retirarlo y reemplazarlo inmediatamente, sin hacer preguntas”. Su estrategia era cocinar platos apreciados por las mujeres -las hermosas y bien vestidas damas desempeñaron un papel cada vez más importante en los comedores de los grandes hoteles, mientras que antes las mujeres aristócratas rara vez cenaban en público. Sin embargo, a pesar de su éxito y sus admiradores, César Ritz sufría de depresión. Su esposa, la francesa Marie-Louise, escribió que le decía: “¿Qué he logrado? Nada”. Después de una crisis nerviosa en 1902, apenas trabajó durante los últimos 15 años de su vida. César Ritz murió a los 68 años el 26 de octubre de 1918 en una clínica de Küssnacht a orillas del lago de los Cuatro Cantones, unas semanas antes del final de la guerra que destruyó gran parte de Europa. Fue enterrado en París, pero su cuerpo fue repatriado más tarde a Niederwald, donde los visitantes pueden recorrer un sendero que traza su vida.