La cadena pública, sacudida por una investigación sobre acoso sexual

Una investigación ha confirmado la existencia de casos de acoso sexual en la televisión pública suiza en francés RTS. Hoy se ha sabido que dos responsables han sido sancionados.

Este contenido fue publicado el 16 abril 2021 - 15:52

Keystone-SDA/SRG/RTS/SWI swissinfo.ch/ilj

Después de que en la prensa suiza salieran a la luz acusaciones de acoso sexual y bullying durante mucho tiempo en RTS, una de las unidades de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG SSR, de la que SWI swissinfo.ch forma parte), el año pasado comenzó una amplia investigación. El artículo, publicado por Le Temps y basado en fuentes anónimas, afirmaba que la dirección había hecho la vista gorda.

Al anunciar los resultados de sus pesquisas este 16 de abril, la SRG SSR ha indicado a través de un comunicadoEnlace externo que ha existido acoso por parte de dos empleados de RTS y que se han impuesto sanciones. El comunicado no ofrece más detalles.

Darius Rochebin, expresentador estrella de la televisión suiza en lengua francesa –que dejó RTS para trabajar en una cadena francesa, fue absuelto de acusaciones similares, que él siempre negó.

Críticas y reacciones

No obstante, en la dirección de RTS ha habido consecuencias. Los jefes de los servicios informativos y de recursos humanos han decidido abandonar la compañía, según el comunicado.

El consejo de administración de la SRG SSR, sin embargo, expresa su confianza en el director general del grupo, Gilles Marchand (antiguo director de RTS), y en el actual director de RTS, Pascal Crittin. Aunque el comunicado dice que Marchand no prestó “suficiente atención” a sus “responsabilidades secundarias de supervisión” cuando estaba al frente de RTS. Aun así, los expertos no han encontrado ningún error grave. En el caso de Crittin, no ha hecho falta tomar medidas, ya que los expertos no han descubierto ninguna mala praxis, tal y como informa la nota publicada.

El consejo de administración expresa su “profundo pesar y pide disculpas a las personas afectadas” por el acoso. Y también señala que, basándose en los resultados de la investigación, ha preparado algunas medidas complementarias para proteger la integridad de los empleados.

La ministra suiza de Comunicación, Simonetta Sommaruga, ha reaccionado diciendo que condena toda formaEnlace externo de discriminación, acoso e intimidación.

Contenido externo La SSR a un devoir d’exemplarité. J’attends de la SSR qu’elle instaure une culture d’entreprise basée sur la confiance et mette tout en œuvre pour éviter à l’avenir de telles situations.@SRGSSR @RadioTeleSuisse https://t.co/zCgKPGJf74 — Simonetta Sommaruga (@s_sommaruga) April 16, 2021

El grupo SRG SSR debe actuar como modelo de referencia. “Espero que garantice una cultura de empresa fiable y que haga todo lo que esté en su mano para evitar nuevos casos”, ha expresado la ministra en un tuit.