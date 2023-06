Muere a los 83 años la reina del rock and roll Tina Turner

Tina Turner se trasladó a Suiza y obtuvo la nacionalidad suiza tras un tumultuoso primer matrimonio. Keystone / Str

Tina Turner, la cantante nacida en Estados Unidos que abandonó una dura comunidad agrícola y una relación abusiva para convertirse en una de las artistas discográficas más importantes de todos los tiempos, murió el miércoles a la edad de 83 años.

Turner falleció en paz tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), según informó su representante.

Turner comenzó su carrera en la década de 1950, durante los primeros años del rock and roll, y evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de la MTV.

En el vídeo de su canción "What's Love Got to Do with It", en la que calificaba el amor de "emoción de segunda mano", Turner personificaba el estilo de los años 80 al pavonearse por las calles de Nueva York con su melena rubia de punta, una chaqueta vaquera recortada, una minifalda y tacones de aguja.

Con su gusto por la experimentación musical y las baladas sin pelos en la lengua, Turner encajaba a la perfección en el panorama del pop de los 80, en el que los aficionados a la música valoraban los sonidos producidos electrónicamente y despreciaban el idealismo de la era hippie.

Raíces de Tennessee

A veces apodada la "Reina del Rock 'n' Roll", Turner ganó seis de sus ocho premios Grammy en la década de 1980. La década la vio colocar una docena de canciones en el Top 40, entre ellas "Typical Male", "The Best", "Private Dancer" y "Better Be Good to Me". Su espectáculo de 1988 en Río de Janeiro atrajo a 180.000 personas, lo que sigue siendo uno de los conciertos más multitudinarios para un solo artista.

Turner nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en la comunidad rural de Nutbush, en Tennessee, que ella describió en su canción de 1973 "Nutbush City Limits" como una "pequeña y tranquila comunidad, un pueblo de un solo caballo".

Se asoció con el músico Ike Turner y adoptó su nuevo nombre artístico para grabar varios éxitos como "Ike and Tina Turner Revue" en las décadas de 1960 y 1970. El matrimonio de Turner con el maltratador Ike llegó a su fin en 1978.

Ciudadanía suiza

En 1985 Turner conoció al ejecutivo musical alemán Erwin Bach, que se convirtió en su pareja a largo plazo, y en 1988 se trasladó a Londres, iniciando una residencia de décadas en Europa. En los años 90 publicó dos álbumes de estudio que se vendieron bien, sobre todo en Europa, grabó el tema principal de la película de Bond de 1995 "GoldenEye" y organizó una exitosa gira mundial en 2008 y 2009.

Después se retiró del mundo del espectáculo, se casó con Bach y renunció a su nacionalidad estadounidense para convertirse en ciudadana suiza.

Turner luchó contra varios problemas de salud tras retirarse y en 2018 se enfrentó a una tragedia familiar, cuando su hijo mayor, Craig, se quitó la vida a los 59 años en Los Ángeles. Su hijo menor, Ronnie, falleció en diciembre de 2022.

A Turner le sobreviven Bach y dos hijos de Ike que ella adoptó.





