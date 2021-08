Locarno 74: El retorno de la pantalla grande

En la Piazza Grande, con la mayor pantalla de cine al aire libre del mundo, el acceso está restringido este año a personas con un certificado de vacunación COVID. Pero en la mayoría de las salas de cine de Locarno el certificado no es obligatorio - los espectadores, sin embargo, deben respetar las normas de distancia de seguridad y llevar mascarilla. (c)fotopedrazzini.ch

Locarno siempre está lleno de sorpresas, pero la edición del festival de este año es especial por partida doble. No son solamente las medidas de la COVID-19 las que le dan un aire diferente. También será la primera edición dirigida por Giona A. Nazzaro, una enciclopedia andante del cine y además un eminente experto en películas de acción.

Este contenido fue publicado el 03 agosto 2021 - 11:45

Eduardo Simantob Nacido en São Paulo, Brasil, redactor del departamento portugués y responsable en swissinfo.ch de Culture beat. Posee sendos grados en Cine y Negocios y Economía. Trabajó en Folha de S. Paulo, uno de los principales diarios de Brasil, antes de trasladarse a Suiza en 2000 como corresponsal internacional para varios medios brasileños. Con sede en Zúrich, Simantob ha trabajado en distintos medios impresos y digitales, ha participado en coproducciones internacionales de documentales, artes visuales (3ª Bienal de Bahía; Museo Johann Jacobs / Zúrich), y fue profesor invitado en Transmedia Storytelling en la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas de Lucerna (HSLU - Camera Arts, 2013-17). Más artículos de este autor / esta autora | Redacción en portugués Carlo Pisani

Cineasta italiano, criado en África, considera que ahora su hogar es Suiza. Carlo estudió dirección de cine en la Escuela Nacional de Cine de Italia, trabajó como editor documental y director/productor en Berlín y Viena. Desarrolla multimedia en el marco de atractivas narrativas. Más artículos de este autor / esta autora | Multimedia

Esta edición, que comienza mañana, se presenta bajo el título de ‘Festival Seguro’, lo que significa que será prácticamente imposible asistir sin un certificado de vacuna COVID-19, una prueba de haber pasado la infección previamente o una PCR. Todo ello para garantizar el principal objetivo de Nazzaro, esto es, el regreso seguro al placer de volver a disfrutar de la gran pantalla.

La pandemia no es la única razón que mantiene al público pegado a la pequeña pantalla en casa. La industria cinematográfica y la forma en que vemos las películas se están enfrentando a cambios radicales en la producción y la distribución. Como Nazzaro comentó en entrevista con SWI swissinfo.ch, la aparición de los servicios de streaming (en directo) como agentes principales en todos los aspectos de la producción cinematográfica es solamente uno de los cambios.

Una maratón

Los espectadores podrán elegir entre 209 películas que se proyectarán durante 10 días en el festival de Locarno. La maratón de cine que le espera al público comienza con la selección de las películas que desea ver. Les mostramos algunas de las perlas que ofrece este año el festival.

Beckett, la película que inaugura el festival en la Piazza Grande, es ya una de las más esperadas, y una apuesta audaz que lleva el estilo personal de Nazzaro. Este thriller (película de suspense) italiano se estrenará a nivel internacional en la mayor pantalla al aire libre del mundo poco más de una semana antes de su lanzamiento en Netflix, previsto para el 13 de agosto.

La inclusión de películas producidas por plataformas de streaming en festivales de prestigio sigue siendo un tanto tabú: Cannes, por ejemploEnlace externo, se ha opuesto a ese tipo de filmes. Sin embargo, Nazzaro no se ve condicionado por las tradiciones o las normas.

Terribles fantasías

La ciencia ficción, la distopía y las catástrofes destacan en el programa actual, reflejando los movimientos sociales que se estan viviendo en todo el mundo, y un momento en que la pandemia de la COVID-19 y la crisis climática dominan los titulares. Una de las películas que más llama la atención es la animación experimental Mad God (EE.UU.), que su creador, Phil Tippett, ha tardado 30 años en realizar. Tippett es un mago de los efectos visuales y también será homenajeado por un par de sus obras maestras, Robocop (1987) y Starship Troopers (1997), ambas dirigidas por Paul Verhoeven.

La ciencia ficción no es necesariamente futurista. Vivimos ya en un mundo que fue imaginado con espantosa clarividencia por las películas y cómics de ciencia ficción de las últimas décadas del siglo XX. Las distopías actuales trascienden idiomas y culturas, como demuestran la película coreana Sinkhole (Sing-keu-hol), la francesa After Blue (Paradis Sale), Free Guy (EE.UU.), la española Espíritu Sagrado, From the Planet of the Humans (Italia), y Zeroes and Ones, del controvertido director estadounidense Abel Ferrara (de Bad Lieutenant y King of New York).

No hay violencia a medias en la obra de Ferrara. En los años ochenta y noventa sus representaciones realistas e impactantes del submundo de las drogas y el sexo (empezó en el negocio con el porno duro) provocaron, junto con una lista de ‘video nastiesEnlace externo’, una reacción moralista en el Reino Unido que llevó a una censura más estricta. Pero ahora Ferrara se ha reformado. Se ha hecho budista y se ha exiliado en Roma, donde vive desde hace casi 20 años. Y estará también en Locarno.

Esperado con gran entusiasmo: el estreno mundial de ‘Hinterland’, el filme policíaco de tintes expresionistas del cineasta austriaco Stefan Ruzowitzky, que ganó el Óscar a la mejor Película de Habla no Inglesa con ‘Los falsificadores’ en 2008. Locarno Film Festival Locarno Film Festival

No es juego de niños

Sin embargo, al festín multicultural del programa del festival le falta un ingrediente: el cine japonés. Para compensar, Locarno rinde homenaje al creador de animación japonés Mamoru HosodaEnlace externo, proyectando tres de sus películas -incluida la última, Belle- e introduciendo el primer Premio Locarno Kids. Pero no hay que dejarse engañar. El arte de Hosoda no es un juego de niños. Hosoda, que saltó a la fama mundial con las películas de DigimonEnlace externo a principios de este siglo, dirige ahora su propio estudio y es uno de los creadores más respetados del universo de la animación.

Por desgracia, Hosoda no estará presente para recibir su premio, aunque la lista de invitados es notable, o más que notable. El invitado de honor de este año es John Landis, un director que revitalizó la comedia estadounidense y dio a conocer la carrera de muchos ilustres inmortales como John Belushi (National Lampoon's Animal House, 1978) y Dan Aykroyd con la antológica The Blues Brothers (también con Belushi, 1982). Landis convirtió en estrella a Eddy Murphy con Entre pillos anda el juego (con Aykroyd, 1983) y El príncipe de Zamunda (1988), pero también fue mucho más allá de la comedia. ¿Alguien recuerda En los límites de la realidad? La filmografía de Landis incluye también documentales, vídeos musicales y películas de terror para televisión, entre otros.

Maestros, viejos y nuevos

El director rumano Radu Jude recibe el Oso de Oro en Berlín, en marzo. También traerá un cortometraje para la sección ‘Corti d'autore’. Keystone / Axel Schmidt

Así pues, Hollywood y el cine estadounidense están muy bien representados. Pero la presencia más destacada en el festival será la del director rumano Radu Jude, que ganó el Oso de OroEnlace externo, el mayor premio del festival de Berlín, a principios de este año con Bad Luck Banging or Loony Porn. Locarno acogerá el último cortometraje de Jude, Caricaturana, que nos permitirá disfrutar de un total de nueve minutos de su talento. Y al menos estará presente en el festival con su buen humor y sus animadas reflexiones sobre el cine y la política.

Otra cita fija de Locarno es la Retrospectiva (con R mayúscula: siempre es una gran oportunidad para descubrir o redescubrir en profundidad la obra de un gran director o momentos/movimientos importantes de la historia del cine). Para este año, Nazzaro ha optado por destacar una amplia selección de obras de Alberto LattuadaEnlace externo. ¿No ha oído hablar de él? No se preocupe. Lattuada es un héroe olvidado del cine italiano, de la misma estirpe que otros directores de culto que nos encantan, como Fellini, Antonioni, Monicelli, etc.

Marco Bellocchio es uno de los directores veteranos que aporta un cortometraje para la sección ‘Corti d'autore’. Locarno Film Festival





Mientras tanto, las distintas competiciones internacionales abarcan todos los continentes y decenas de idiomas; cortometrajes firmados por directores consagrados en una nueva sección, Corti d'autoreEnlace externo (Cortos de autor); homenajes a personalidades del cine europeo y a las primeras épocas del cine (Safety Last!, 1923, con el genio de la comedia Harold Lloyd); y un reto duro para cinéfilos empedernidos: la película portuguesa Pathos Ethos Logos, que dura la eternidad de 10 horas y 41 minutos. Pero no se inquiete, se proyectará en tres partes.

Es difícil resumir en un breve artículo las curiosidades y tesoros que trae Locarno, pero siga nuestra cobertura especial del festival y manténgase al día de las tendencias, novedades, debates y valoraciones críticas del equipo de swissinfo.ch y de la Academia de Críticos de LocarnoEnlace externo, 10 jóvenes críticos de cine y medios de comunicación de todo el mundo seleccionados para una intensa inmersión en el mundo del cine. Este año proceden de Vietnam, Rumanía, Hungría, Brasil, Chile, República Dominicana, Reino Unido y Suiza.

Traducido del inglés por Carla Wolff