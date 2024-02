Suiza, paso a paso hacia una forma distinta en la enseñanza de la danza

Las bailarinas se preparan entre bastidores antes de comenzar la primera jornada del 52º Prix de Lausanne. © Keystone/ Valentin Flauraud

El nuevo director de danza de la Escuela Superior de las Artes de Zúrich pretende reformar la enseñanza del ballet y anima a los jóvenes bailarines a denunciar cualquier caso de acoso que pueda suceder en las escuelas de ballet suizas.

Akiko Uehara Nací en Yokohama, Japón. He vivido en Suiza desde 1999. Obtuve un máster en relaciones internacionales en Ginebra. Soy jefa de la redacción japonesa de swissinfo.ch desde 2016. Anteriormente, trabajé para Asahi Shimbun en Naciones Unidas, en Ginebra, durante 15 años y sigo estrechamente la actualidad multilateral y suiza.

Tres grandes escándalos de acoso han sacudido la enseñanza del ballet en Suiza en los últimos años, implorando un cambio en la forma de enseñar esta disciplina. En 2021 cerró la prestigiosa escuela de ballet Rudra Béjart. El año pasado, la Ballettschule Theater Basel (escuela de ballet del teatro de Basilea) tuvo que cerrar la sección dirigida a una formación profesional, y el equipo directivo de la Academia de Danza de Zúrich (taZ) se vio obligado a dimitir.

Jason Beechey es el nuevo director de danza de la Escuela Superior de las Artes de Zúrich y asume también la responsabilidad del programa de danza de taZ. Lleva 15 años participando en el Prix de Lausanne, concurso internacional de ballet, como miembro del comité artístico y comentarista de retransmisiones en directo. El Prix de Lausanne, que permite que jóvenes bailarines de entre 15 y 18 años puedan tomar clase con los mejores profesores y coreógrafos y los introduce en el mundo profesional, es una oportunidad para ellos. Este año, la final se celebra el 3 de febrero y el concurso se prolonga hasta el 4 de febrero.

SWI swissinfo.ch ha entrevistado a Beechey para conocer su visión de la enseñanza del ballet en Suiza y saber a qué retos se enfrenta.

Jason Beechey Jason Beechey nació en Vancouver (Canadá). Bailó como solista para el London city Ballet y Charleroi/Danses en Bélgica. Desde 2009 participa en el Prix de Lausanne como miembro del comité artístico y comentarista de retransmisiones en directo desde 2015. Es miembro del jurado del Youth America Grand Prix y rector de la Palucca University of Dance Dresden en Alemania, donde supervisa la formación de jóvenes bailarines en las disciplinas de ballet clásico y danza contemporánea. En 2023 fue miembro del equipo directivo interino de la Academia de Danza de Zúrich y, a partir del 1 de enero de 2024, ha sido designado director de danza de la Escuela Superior de las Artes de Zúrich. End of insertion

SWI swissinfo.ch: A diferencia de otros países como Francia, Reino Unido o Rusia, que reconocen la danza como carrera desde hace décadas, Suiza acaba de desarrollar sus propios títulos y diplomas nacionales para profesionalizar la disciplina. ¿Qué opina de estos esfuerzos?

Jason Beechey: Recientemente Suiza ha creado el Diploma Federal de Formación Profesional. Creo que es una buena señal. También hay cada vez más programas profesionales en Zúrich. Ahora hay una gran variedad de licenciaturas en danza, como danza urbana contemporánea o ballet clásico. Creo que la danza se está desarrollando, creciendo y siendo cada vez más reconocida.

¿Cuáles son los retos actuales a los que se enfrentan los jóvenes bailarines?

Es tan bonito ver bailarines jóvenes, apasionados y motivados. Es una carrera que puede aportar tanta belleza y pasión. A medida que los bailarines se desarrollan y crecen, surgen retos como más lesiones físicas o mantener una buena coordinación corporal. Otro desafío es la pérdida de motivación. La concienciación sobre la salud mental y el bienestar también son fundamentales. Muchos estudiantes son muy perfeccionistas y pueden ser muy críticos consigo mismos.

La enseñanza de la danza requiere mucha dedicación y el apoyo de la familia; puede ser una carrera efímera y difícil. Para los estudiantes más jóvenes, adaptarse a estar lejos de su familia y a un idioma, cultura y comida diferentes a los 11 años puede ser un reto, pero también una oportunidad.

La danza requiere mucha dedicación y trabajo duro desde una edad temprana. Esperemos que taZ pueda crear un ambiente en el que los jóvenes bailarines se sientan apoyados para desarrollar todo su potencial.

¿Cómo pueden los jóvenes bailarines superar estos obstáculos?

Nosotros, como profesores y profesionales, podemos ayudar a los jóvenes bailarines a superar estos obstáculos siendo conscientes de la salud del individuo. Necesitan comer bien. Podemos trabajar juntos como un equipo y no hacer hincapié en comentarios negativos como "eres malo y no eres lo suficientemente bueno". Podemos apoyarnos y retarnos mutuamente. Es importante que los bailarines digan cuándo sienten dolor. La medicina de la danza está experimentando muchos cambios.

La danza es una pasión, no se trata de ser el mejor. Competir en el Prix de Lausanne, por ejemplo, es competir contra uno mismo: ¿qué he aprendido? ¿Qué me llevo? ¿Cuánto he mejorado? Es una mentalidad. Espero que los padres dejen que sus hijos se desarrollen si ven que tienen talento.

El acoso, así como los abusos sexuales y el estrés mental, son problemas habituales en la danza. ¿Cómo afronta estas cuestiones en su nuevo cargo?

Las cosas están cambiando. La pandemia nos ayudó a ser una comunidad más unida. Ahora tenemos una red mundial de expertos en salud para apoyar a estudiantes, profesores y bailarines. Comparten nuevos programas e ideas. Espero de verdad que podamos animar a los jóvenes bailarines a hablar si sufren abusos o acoso, o si se lesionan. Creo que estamos trabajando mucho más para educar a los profesores en nuevos métodos de enseñanza con los que puedan animar y apoyar a los bailarines.

En la Escuela Superior de Zúrich hemos creado un consejo de estudiantes y un comité de padres para hablar y debatir los problemas. También organizamos talleres sobre nuevas formas de enseñar de manera constructiva y solidaria. Tengo mucha suerte de no haber tenido nunca una mala experiencia como estudiante, pero sí he oído historias de profesores demasiado duros que hacían llorar todas las noches a algunos alumnos . No creo que tenga que ser así. Se puede mantener una enseñanza de calidad con bailarines sanos y fuertes. Veo a los bailarines de hoy más inclusivos, diversos, individuales y atléticos. Creo que hay un gran cambio de mentalidad.

¿En qué sentido?

Los bailarines están alzando la voz y subrayan que quieren que se les trate con respeto e igualdad. Los bailarines ya no aceptan los abusos de directores y coreógrafos. Espero que las prácticas habituales del pasado, como el miedo y la intimidación, pasen a la historia.

El mundo de la danza también se ve afectado por la globalización y la digitalización. ¿Cómo piensa adaptarse?

Creo que la globalización hace que la comunicación sea más rápida y abierta. Cuando yo iba a la escuela, no había Internet. No tenía ni idea de que hubiera o qué hacían otras escuelas. Pero ahora hay programas de intercambio entre escuelas de distintas regiones. Por ejemplo, la Assemblée Internationale de Toronto reúne a 28 escuelas cada cuatro años. Las escuelas no sólo compiten, sino que también aprenden y comparten ideas.

Es increíble ver a bailarines de Corea formarse en Canadá y bailar en Estados Unidos, o a bailarinas como Hannah O'Neill, de Nueva Zelanda, o Bianca Scudamore, de Australia, bailar en la Ópera de París. Es emocionante que la gente pueda ir allí donde se sienta inspirada. Las escuelas comparten y aprenden, pero eso no significa que todos vayamos a convertirnos en el mismo tipo de bailarín. Para mí, el mundo de la danza puede crecer como comunidad, compartir, aprender y celebrar las diferencias.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

Vídeo adaptado del inglés por Carla Wolff

