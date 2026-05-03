Suiza como puerta de entrada a la Tierra Media: John Howe muestra su visión del mundo de Tolkien

John Howe durante la inauguración de la exposición «Viaje a los mundos de John Howe» en la Tour du Fantastique de Neuchâtel. Keystone / Cyril Zingaro

Fue él quien tradujo El hobbit y El Señor de los Anillos en imágenes icónicas. Ahora, en la antigua torre de la prisión de Neuchâtel se exponen los fantásticos dibujos de John Howe. Y el propio artista también estará allí durante la muestra.

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La ciudad de Neuchâtel apenas se discernía bajo la niebla aquel día. Llegamos con motivo de la reapertura de la «Tour du fantastique», una torre en plena ciudad medieval a orillas del lago. En ella cuelgan imágenes y dibujos que nos trasladan a misteriosos paisajes de fantasía: dragones que escupen fuego, bosques entrelazados, torres puntiagudas, caballeros, magos y elfos.

Su creador, el canadiense John Howe, lleva 40 años viviendo en esta ciudad del oeste de Suiza, que también acoge, por otro lado, el festival de cine fantástico Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF).

La exposición de la torre-museo alberga las cerca de 250 obras entre dibujos, pinturas y animaciones del célebre ilustrador. Junto a Alan Lee, está considerado uno de los principales creadores del imaginario visual de las obras de J. R. R. Tolkien.

Previa Próxima «La Torre Oscura», de John Howe: una torre verdaderamente fantástica, que ahora se puede ver en la muestra «Tour du fantastique». Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio Gandalf el Gris: el personaje de la novela «El Señor de los Anillos», de J. R. R. Tolkien, cobra vida en la obra de John Howe. Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio El Dragón Negro en Mithlond. Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio Los compañeros ante Caradhras: el traicionero paso de las Montañas Nubladas pone a prueba por primera vez a Frodo y sus compañeros en «El Señor de los Anillos». Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio Imagen 1

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«Tolkien no describe los paisajes con gran precisión, pero las emociones las describe de manera profunda y afable», señala Howe. Para el artista, el lenguaje visual del escritor es el mayor de los regalos: una fuente inagotable de inspiración.

Sus imágenes casi fotorrealistas de Frodo, Gandalf, dragones, paisajes recónditos y fortalezas en medio de lagos han marcado la imaginación de millones de fans de Tolkien.

Un lugar de peregrinación para los fans

En la torre, que era una antigua cárcel, se ha habilitado también un taller donde los visitantes pueden ver a Howe dibujar en vivo. «Es una invitación al público para que pueda hacer preguntas si desea», explica el artista.

El nuevo museo de fantasía se ha marcado además objetivos ambiciosos: según la comisaria Diane Launier, prevén hasta 50.000 personas al año.

La Tour du Fantastique es un nuevo espacio cultural y museo dedicado a la fantasía y al arte, ubicado en las antiguas prisiones y en la torre medieval del casco antiguo de Neuchâtel. Keystone / Cyril Zingaro

Quizá la pintoresca ciudad de Neuchâtel impresione a sus visitantes tanto como a Howe cuando vino por primera vez. Cargado con cuadernos de bocetos y paraguas, el artista de 68 años recorre con frecuencia las orillas del Doubs o las gargantas del Areuse en busca de inspiración. En una de esas caminatas por el cantón surgió el dibujo del árbol gigante que más tarde aparecería en la película El hobbit.

Muchos mitos y leyendas tienen su origen en la Edad Media. «¿Qué cuentan esas historias sobre nosotros como seres humanos?», se pregunta Howe. También Guillermo Tell es una figura mítica que ha marcado a toda una nación. Para el artista, siempre existen dos mundos con distintas realidades.

The Perilous Wood (2004): Los árboles del «bosque peligroso» recuerdan al dibujo «Old Man Willow» (1989), que se incluyó en la película de El Hobbit. Harper Collins Publishers / John Howe / Portfolio

Howe busca representar con la mayor fidelidad posible los deseos y abismos del ser humano. Para ello estudia con minuciosidad ropa, armaduras, armas, árboles o castillos: sus mundos deben ofrecer una vía de escape verosímil.

«Sabemos que no existen los dragones, pero todos sabemos cómo son», afirma Howe en un vídeo proyectado entre sus dibujos.

Sus minuciosas ilustraciones son excelentes modelos para el cine. El director Peter Jackson (El Señor de los Anillos) las convirtió en piezas imprescindibles. Actualmente, Howe trabaja en la serie de Amazon Los anillos de poder, que se prepara para su tercera temporada.

Howe está, en definitiva, creando una memoria cultural del mundo fantástico. Tanto es su éxito, que esos dragones también se van a poder observar en los relojes de Jaquet Droz, que reside en la ciudad vecina de La Chaux-de-Fonds.

Nota sobre la exposición La «Tour du fantastique» de Neuchâtel se inauguró el 18 de diciembre. El recorrido «Viaje a los mundos de John Howe» puede visitarse hasta el 18 de octubre de 2026.

Adaptado del alemán por Carla Wolff.

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