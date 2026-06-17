Un cuadro de Picasso se ha vendido por 35 millones de dólares en Art Basel

Muchas obras de arte se han vendido por cifras millonarias en las primeras horas de Art Basel. Keystone-SDA

Numerosas obras de Picasso, David Hockney, Louise Bourgeois y otros grandes nombres del arte alcanzaron precios millonarios en las primeras horas de Art Basel, la prestigiosa feria internacional de arte contemporáneo que se celebra cada año en Basilea.

Compartir

3 minutos

Keystone-SDA Otros idiomas: 2 English en Picasso painting sold for $35 million at Art Basel leer más Picasso painting sold for $35 million at Art Basel

Deutsch de Picasso-Gemälde für 35 Millionen Dollar an der Art Basel verkauft original leer más Picasso-Gemälde für 35 Millionen Dollar an der Art Basel verkauft

En la edición de este año de Art Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del mundo, las grandes galerías —habitualmente centradas en el arte contemporáneo— están apostando con fuerza por las obras más cotizadas del arte moderno. Picasso era uno de los grandes protagonistas de la feria. Hauser & Wirth exhibía una importante obra del artista malagueño y la galería Gagosian mostraba varias más en su estand.

Probablemente, esta apuesta responde al optimismo que reina en el sector más exclusivo del mercado del arte, tal como refleja el informe anual sobre el mercado artístico elaborado por Art Basel y el banco suizo UBS. Las ventas registradas durante las primeras horas de la feria parecen confirmarlo. Hauser & Wirth vendió la obra de Picasso Le peintre et son modèle dans un paysage por 35 millones de dólares (unos 27 millones de francos suizos).

La galería también cerró otras ventas millonarias, entre ellas una obra de Cy Twombly por 5 millones de dólares y una pintura de Louise Bourgeois por 2,5 millones. Según el informe de ventas, el fundador de la galería, Iwan Wirth, aseguró que se trató del «mejor primer día de la historia» para Hauser & Wirth.

El informe señala además que la galería Akmine Reich vendió otra obra de Picasso por más de 6 millones de dólares. Junto a los cuadros del artista malagueño y de otros grandes nombres del arte moderno, las obras del recientemente fallecido David Hockney también alcanzaron precios muy elevados. La galería Gray vendió Studio Interior #2 (2014) por 8,5 millones de dólares.

La gran retrospectiva dedicada actualmente a Helen Frankenthaler en el Kunstmuseum Basel (Museo de Bellas Artes de Basilea) parece haber promovido el interés por la artista estadounidense, fallecida en 2011. La galería Thaddaeus Ropac vendió uno de sus cuadros por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, mientras que Xares Art informó de la venta de otra obra de Frankenthaler por 2 millones de dólares.

Art Unlimited, con un marcado protagonismo del arte contemporáneo

Desde el punto de vista quien visita esta feria de arte, merece especialmente la pena recorrer este año Art Unlimited, la sección dedicada a las obras de gran formato y a las instalaciones de gran escala. La muestra ha sido comisariada por primera vez por Ruba Katrib, directora de Asuntos Curatoriales de MoMA PS1, en Nueva York.

También allí se cerraron ventas millonarias. Entre ellas figuran Blue Obelisk, de Niki de Saint Phalle, vendida por un millón de euros, y una obra de Isa Genzken, adquirida por 1,2 millones de euros. En ambos casos, los compradores fueron museos europeos.

Art Basel abrirá sus puertas al público general este jueves y permanecerá abierta hasta el domingo.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos