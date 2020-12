Viet Dang

Su origen asiático, su largo cabello negro, pero ante todo su maestría en el baile hacen del basilense Viet Dang un personaje único en su género.

Puede sonar a cliché, pero el amor que Viet Dang profesa por el baile, llegó a una edad temprana. “Desde mi más tierna infancia soñaba con bailar con las estrellas en los grandes escenarios”, declara en un retrato publicado en YouTube.

Y eso, en definitiva, lo ha conseguido. Para persuadirse de ello basta con echar una mirada a su agenda de direcciones: Justin Timberlake, Beyoncé, Jennifer López… Ha bailado para y con los artistas estadounidenses más grandes. También es coreógrafo e interviene regularmente en anuncios publicitarios o videoclips. En la Suiza de expresión alemana se le conoce por haber participado como jurado en el programa Darf ich bitten? (equivalente de Bailando con las estrellas).

Sin embargo, esta carrera, que parece haber salido directamente de un cuento de hadas, no se le ha presentado en bandeja. Viet Dang y su familia llegaron a Basilea a finales de los años setenta junto con un grupo de 6 000 vietnamitas que Suiza acogió por razones humanitarias.

Nació en un campo de refugiados en Malaysia en 1979, en catastróficas condiciones sanitarias y humanitarias, cuando sus padres estaban en el tránsito de Vietnam a Suiza. En 2018, con ocasión de un viaje a su lugar de nacimiento, dijo a la RTS: “Cuando veo por dónde he pasado, me digo a mí mismo que los problemas de carrera, al final, no son más que tonterías en comparación.”

El basilense, que desde 2012 vive en Los Ángeles, está infinitamente agradecido: “Con la huida de Vietnam, mis padres me ofrecieron una libertad increíble.” Viet Dang decidió homenajear esa libertad a través del baile.

He aquí uina muestra de su talento:

Contenido externo

El arte en todas sus expresiones Este año, SWI swissinfo.ch ha decidido dedicar su calendario de adviento al mundo de la cultura, más concretamente al mundo de la cultura suiza. Conciertos anulados, museos cerrados, representaciones prohibidas… la crisis del coronavirus ha golpeado duramente a los artistas, en todos los ámbitos. A fin de brindarles apoyo a nuestra manera y de permitir que ustedes descubran sus universos tan mágicos como variados, les invitamos a abrir cada día una ventana para conocer a una personalidad nueva. Algunas son más populares que otras, pero todas ellas son contemporáneas y reconocidas internacionalmente en su respectivo arte. Sígannos a lo largo del mes de diciembre y descubran a una rapera del Valais, un bailarín de Basilea, un escritor de Turgovia, un trompetista de Friburgo, entre otros… End of insertion

