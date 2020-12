Matthieu Michel

Este contenido fue publicado el 21 diciembre 2020 - 00:00

Emilie Ridard Poseo un máster en lenguas y comercio internacional. Trabajé durante 8 años como asistente personal del director general de la SSR (Sociedad Suiza de Radiotelevisión). Como soy una expatriada, puedo entender mejor a las suizas y suizos que viven en el extranjero. Más información sobre el autor/a | Redacción en francés

El trompetista de jazz Matthieu Michel es poco hablador. Prefiere transmitir las emociones a través de la boquilla de su instrumento.

Matthieu no es su verdadero nombre. Es un hombre reservado y prefiere guardar su nombre de pila para sí. Si bien es cierto que vive desde hace años en Vevey, es en Courtepin, en el cantón de Friburgo, donde creció.

En ese pueblo, su padre tenía un restaurante y dirigía varios coros y fanfarrias. Aprovechaba su establecimiento para organizar recepciones nupciales, en las que se encargaba de la animación musical; ofreciendo estas bodas la oportunidad a sus hijos, todos ellos músicos, de presentar algunas piezas. De hecho, fueron esas tardes de boda que, según declaraciones propias, han traumatizado a Matthieu Michel, “porque siempre había —perdón por la expresión— un imbécil que me ponía de pie encima de la mesa para que todo el mundo me viera tocar”. Es por eso que no le gusta demasiado el escenario, al que se sube no obstante, “porque es ahí donde pasan las cosas”.

De modo que durante años “me gustaba mucho la música, pero nada más”. Y luego un día, uno de sus hermanos le hizo escuchar un disco de Miles Davis. “Mi vida cambió radicalmente a partir del momento en que escuché esto”, reveló en un vídeo con ocasión de la celebración del Premio suizo de música en 2016.

Parcialmente autodidacta, el músico con excelente oído sabe leer notas, pero no los acordes en una partición. Lo que más le gusta de la música es el trabajo a largo plazo: “Me encanta porque cada uno se desarrolla de una manera particular. Los estilos cambian. Disfruto mucho con este desarrollo musical.” Sin embargo, siempre deja la puerta abierta para nuevos proyectos y nuevos músicos.

Vean aquí el concierto con su quinteto:

Contenido externo





El arte en todas sus expresiones Este año, SWI swissinfo.ch ha decidido dedicar su calendario de adviento al mundo de la cultura, más concretamente al mundo de la cultura suiza. Conciertos anulados, museos cerrados, representaciones prohibidas… la crisis del coronavirus ha golpeado duramente a los artistas, en todos los ámbitos. A fin de brindarles apoyo a nuestra manera y de permitir que ustedes descubran sus universos tan mágicos como variados, les invitamos a abrir cada día una ventana para conocer a una personalidad nueva. Algunas son más populares que otras, pero todas ellas son contemporáneas y reconocidas internacionalmente en su respectivo arte. Sígannos a lo largo del mes de diciembre y descubran a una rapera del Valais, un bailarín de Basilea, un escritor de Turgovia, un trompetista de Friburgo, entre otros… End of insertion

Traducción del francés: Antonio Suárez Varela