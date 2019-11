Actuó en 35 películas y vendió más de 35 millones de discos. En 1963 lanzó su primer single,Vendanges de l'amour. Otros de sus éxitos fueron Ivan, Boris et moi, Il a neigé sur Yesterday, Viens sur la montagne, Marie douceur, Marie colère y Qué calor la vida.

Fallece la actriz y cantante Marie Laforêt a los 80 años 03 de noviembre de 2019 - 19:01 La actriz y cantante francosuiza Marie Laforêt, conocida como “la chica de ojos dorados”, murió el sábado a los 80 años en la ciudad suiza de Genolier, entre Lausana y Ginebra, donde vivía desde 1978, anunció el domingo su familia. Maïténa Doumenach, su verdadero nombre, nació el 5 de octubre de 1939 en Soulac-sur-Mer en Francia, hija de un industrial. Actuó en 35 películas y vendió más de 35 millones de discos. En 1963 lanzó su primer single,Vendanges de l'amour. Otros de sus éxitos fueron Ivan, Boris et moi, Il a neigé sur Yesterday, Viens sur la montagne, Marie douceur, Marie colère y Qué calor la vida. Cantando en francés y español, se inspiró en la música folclórica americana y europea. Como actriz, trabajó con directores de cine como Georges Lautner, Henri Verneuil Pierre Granier-Deferre, Michel Deville y Jean-Pierre Mocky. Apareció junto a estrellas como Alain Delon y Jean-Paul Belmondo. “Mi carrera ha sido bastante azarosa, pero mi vida ha estado llena de principio a fin”, dijo alguna vez Laforêt, que se casó cinco veces, y también trabajó como actriz de teatro y como escritora, anticuaria y subastadora.