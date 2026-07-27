Cumberbatch y Cumming alertan del riesgo para R.Unido por la fusión de Paramount y Warner

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Londres, 27 jul (EFE).- Los actores Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong han pedido a la ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, que intervenga ante la propuesta de compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount, al considerar que amenaza al sector audiovisual británico, sus trabajadores y la variedad de contenidos.

En un artículo publicado este lunes en ‘The Guardian’, los tres intérpretes, que trabajan tanto en el Reino Unido como en Hollywood, sostienen que la fusión supondría un riesgo para la industria cultural nacional, donde ambas compañías tienen gran presencia, y piden a Nandy que analice la operación desde el punto de vista del «interés público».

Paramount propone adquirir Warner Bros Discovery en una operación valorada en 110.000 millones de dólares (95.700 millones de euros) que, según los actores, dejaría a la compañía resultante con una deuda estimada de 84.000 millones de dólares (73.100 millones de euros).

Los intérpretes señalan que, para hacer frente a esa deuda, los ejecutivos han prometido a los inversores unos 6.000 millones de dólares (5.200 millones de euros) en «sinergias», un término que, según el artículo, se traduciría en despidos, producciones canceladas, menos películas encargadas y una menor asunción de riesgos.

Cumberbatch, Cumming y Wong recuerdan que el sector audiovisual británico sostiene más de 180.000 empleos, generó el pasado año 6.800 millones de libras (7.956 millones de euros) en gasto de producción y aporta unos 12.000 millones de libras (14.040 millones de euros) anuales a la economía del Reino Unido.

Los actores advierten de que anteriores procesos de concentración empresarial han reducido la variedad de contenidos disponibles y citan como ejemplo que las adquisiciones de cine independiente en el festival estadounidense de Sundance se redujeron a la mitad entre 2019 y 2025.

El artículo señala que la operación, que en el Reino Unido es analizada por la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), ya se enfrenta a obstáculos en otros lugares. En Estados Unidos, doce Estados, liderados por California, han presentado una demanda antimonopolio para bloquear la fusión al considerar que podría elevar los precios, reducir el número de películas producidas y afectar a la calidad de los contenidos.

Los tres actores celebran que la ministra británica haya abierto la puerta a una intervención y le piden que avance en esa dirección para proteger la industria audiovisual británica. EFE

jm/agf