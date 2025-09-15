Cumbre árabe-islámica pide sanciones, apoyar órdenes de CPI y excluir a Israel de la ONU
El Cairo, 15 sep (EFE).- Más de 50 países árabes e islámicos hicieron un llamamiento este lunes a la comunidad internacional para que tome medidas para imponer sanciones a Israel, revisar las relaciones diplomáticas, excluir al Estado judío como miembro de la ONU y apoyar las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI).
La declaración fue emitida al término de la cumbre árabe-islámica celebrada hoy en Catar, que fue organizada por la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) para abordar las acciones a tomar tras el ataque de Israel contra Doha que tuvo como objetivo una delegación negociadora del grupo islamista Hamás. EFE
