Cumbre anticorrupción reunirá en Perú a delegaciones de cerca de 40 países

Lima, 13 feb (EFE).- Cerca de cuarenta delegaciones de entidades fiscalizadoras de diversos países del mundo participarán el próximo jueves 19 y viernes 20 de febrero en Lima en la Cumbre Internacional de Lucha contra la Corrupción, según anunció en un comunicado la Contraloría General (Tribunal de Cuentas) de Perú, anfitriona de esta reunión.

El encuentro, organizado por la Comisión Técnica Especializada en Lucha contra la Corrupción Transnacional de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), busca proporcionar un espacio técnico de diálogo e intercambio de experiencias respecto de los instrumentos, estrategias y acciones.

La Contraloría de Perú prevé que «sus resultados contribuirán a fortalecer las políticas de la integridad y a consolidar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional».

En el primer día se abordarán asuntos como ‘Políticas anticorrupción globales y el rol estratégico de las entidades fiscalizadoras en la lucha contra la corrupción transnacional’ y «Del control tradicional al control inteligente: datos y tecnología al servicio de la lucha contra la corrupción transnacional’.

Otros temas que serán abordados serán ‘Riesgos de corrupción en adquisiciones transnacionales y proyectos de infraestructura’ e ‘Integridad y compliance en el sector público: fortaleciendo el control interno y la confianza ciudadana’.

Entre los participantes internacionales figuran Walter Salvador Sosa Funes, magistrado presidente de la Corte de Cuentas de El Salvador; Lubomir Andrassy, presidente de la Oficina Superior de Auditoría de Eslovaquia; y Olivier Inizan, representante regional adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

También participarán P. Garswa Jackson, auditor general de la República de Liberia; Andreea Motoc, jefe de la Unidad del Tribunal de Cuentas de Rumanía; y Andrea Calvarusso, director de la Oficina Multipaís de Guatemala de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), entre otros. EFE

