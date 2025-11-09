Cumbre CELAC-UE comienza con un acto sagrado de la autoridad indígena de la Sierra Nevada

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) comenzó este domingo en Santa Marta, en el Caribe colombiano, con un acto sagrado encabezado por el mamo arhuaco, máxima autoridad espiritual de la comunidad indígena de la Sierra Nevada.

Vestido con la tradicional túnica y sombrero cónico blancos, y con una mochila cruzada al hombro, el líder espiritual se dirigió en lengua indígena a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Centro de Convenciones de Pozos Colorados, sede de la cumbre, y destacó a Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia fundada por europeos, como el «corazón del mundo».

El mamo arhuaco instó a los mandatarios a buscar «soluciones concretas» para proteger la tierra y superar las diferencias con el fin de «convivir en armonía». EFE

