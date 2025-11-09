Cumbre CELAC-UE comienza con un acto sagrado de la autoridad indígena de la Sierra Nevada

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) comenzó este domingo en Santa Marta, en el Caribe colombiano, con un acto sagrado encabezado por el mamo arhuaco, máxima autoridad espiritual de la comunidad indígena de la Sierra Nevada.

Vestido con la tradicional túnica y sombrero cónico blancos, y con una mochila cruzada al hombro, el líder espiritual se dirigió en lengua indígena a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Centro de Convenciones de Pozos Colorados, sede de la cumbre, y destacó a Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia fundada por europeos, como el «corazón del mundo».

El mamo arhuaco instó a los gobernantes a buscar «soluciones concretas» para proteger la tierra y superar las diferencias con el fin de «convivir en armonía».

«Somos hermanos. Sabemos que entre hermanos hay diferencias, pero también hay conciencia y sabemos que vivimos sobre estas tierras y tenemos que aprender a convivir en armonía entre nosotros», señaló.

Después del ritual de bienvenida, se instaló oficialmente la cumbre con una sesión plenaria que contará con intervenciones de los mandatarios participantes, la foto oficial y un almuerzo.

La cumbre, centrada en promover decisiones sobre la triple transición —energética, digital y ambiental—, se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones en el Caribe y el Pacífico tras los recientes ataques estadounidenses en el mar Caribe y Pacífico, en marco de su lucha antidrogas.

Aunque el evento inicialmente estaba previsto hasta el lunes, finalmente se reducirá a una sola jornada. Fuentes oficiales informaron a EFE que se espera tener lista esta tarde la ‘Declaración de Santa Marta’, con las principales decisiones del encuentro.

La cumbre es copresidida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y está marcada por notables ausencias y cancelaciones de líderes de ambos lados del Atlántico. EFE

