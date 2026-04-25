Cumbre en Colombia resalta diversidad de conocimientos para impulsar transición energética

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Santa Marta (Colombia), 25 abr (EFE).- La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se celebra en la ciudad colombiana de Santa Marta, cerró este sábado su fase académica resaltando la diversidad de conocimientos para pensar una hoja de ruta que conduzca a la eliminación progresiva de estos carburantes.

La directora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente de Colombia, María Fernanda Torres, señaló que los académicos conversaron sobre cómo poner «la ciencia en el centro de la toma de decisiones de lo público», pero no solo «el conocimiento científico académico, sino también otras formas diversas de conocimiento, otras epistemologías».

También dialogaron sobre la necesidad de profundizar el conocimiento que tiene la opinión pública del «impacto que están teniendo sobre el cambio climático los combustibles fósiles».

Igualmente, señaló Torres, destacaron la importancia que tiene «volver a poner el bienestar en el centro de la discusión de la transición».

«Cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de la salud y la calidad de vida de las personas y cómo pensamos la transición energética desde una mirada de igualdad y de equidad y de acceso a oportunidades», indicó.

La funcionaria señaló que el trabajo del capítulo académico será presentado el martes y miércoles de la próxima semana en el segmento de alto nivel de la conferencia, en el que participarán, entre otros, el presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Algunos de los voceros de los académicos que vinieron a visitarnos van a ir al segmento de alto nivel de la conferencia y van a poder exponer estos resultados ante los tomadores de decisión de más de 50 países que están en Santa Marta», añadió Torres.

Por su parte, la lideresa de la comunidad indígena arhuaca y cofundadora de la Fundación Murúnmuke, Ati Gundiwa, resaltó la posibilidad de haber podido participar en la etapa académica de la conferencia que, en su opinión, generó «espacios de diálogo que permitieron un respeto y un entendimiento» desde las diversas posiciones.

«Estamos compartiendo la mirada que tienen los distintos países (sobre la transición energética y la crisis climática), que pareciera que fuera una discusión entre las ciudades que ya no tienen cómo sostenerse más adelante», resaltó Gundiwa.

La primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia y Países Bajos, comenzó el viernes y cuenta con la participación de representantes gubernamentales de más de 56 países.

También asisten académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogan durante una semana sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética. EFE

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La Agencia EFE contó con la ayuda del Ministerio de Ambiente de Colombia para la difusión de este contenido.