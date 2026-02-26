Cumbre en París para promover la energía nuclear como una solución a la descarbonización

París, 26 feb (EFE).- Francia organizará junto al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) una cumbre en París el próximo 10 de marzo para promover esa tecnología como «una parte de la solución» para la descarbonización de la economía que permita limitar el calentamiento global.

Los organizadores de la segunda cumbre de este tipo, después de la primera que se celebró en Bruselas en 2024, subrayaron en declaraciones a la prensa este jueves que esta cita servirá para demostrar que hay un consenso cada vez mayor sobre esa idea.

No sólo porque ofrece «una parte de la solución» para la descarbonización de la producción de electricidad, junto a las renovables, sino también porque los países que recurren a la nuclear ganan en soberanía energética ya que dependen menos de las importaciones de hidrocarburos.

Según el OIEA, junto a los 31 países que en todo el mundo operan centrales nucleares actualmente, hay más de 60 que están en diferentes fases de reflexión sobre la oportunidad de recurrir a esa tecnología para producir electricidad, un número que ha crecido «sustancialmente» en los últimos años.

En todo el mundo hay unos 450 reactores atómicos que generan alrededor del 10 % de toda la electricidad global.

Como ya ocurrió en la cumbre de 2024, debido a la guerra de Ucrania los organizadores no han invitado a Rusia, que es uno de los grandes actores globales del sector no sólo por su producción nuclear, sino por tener una industria especializada en el combustible utilizado en las centrales y en el tratamiento de los residuos a la que recurren muchos otros países.

La energía nuclear también tiene un peso particular en Francia, el anfitrión, ya que sus 57 reactores en actividad generan en torno al 70 % de la electricidad del país. EFE

