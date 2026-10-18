Barry, el perro san Bernardo, ¿animal nacional de Suiza?

Cuenta la leyenda que Barry fue apuñalado hasta la muerte por un soldado francés que lo confundió con un lobo. NMBE / Schaeublin

Suiza no tiene un animal nacional, pero, si lo tuviera, Barry sería un firme candidato: el entrañable san Bernardo que llevaba un barril al cuello, murió hace más de 200 años y hoy se exhibe disecado en Berna.

Compartir

9 minutos

Barry salvó 40 vidas como perro de rescate de montaña en la frontera con Italia, en el suroeste de Suiza. Entre ellas, la de un niño que estaba a punto de morir de frío, al que ‘acomodó sobre su lomo’ y llevó a un lugar seguro. Finalmente, uno de los soldados de Napoleón lo mató a bayonetazos al confundirlo con un lobo.

Bueno, puede que haya salvado 40 vidas, pero el resto de la historia resulta poco verosímil. «Lo cierto es que ni siquiera el perro más inteligente o fuerte sería capaz de semejante hazaña», señala el Museo de Historia Natural de Berna (Musée d’histoire naturelle de BerneEnlace externo), que dedica una exposición permanenteEnlace externo a Barry, en referencia al supuesto rescate del niño. En cuanto a su dramática muerte, la sala señala que «si bien es cierto que en aquella época vivían algunos lobos aislados en el paso y que Napoleón lo cruzó en mayo de 1800 con unos 46.000 soldados, Barry nació ese mismo año, un poco más tarde».

Barry en el Museo de Historia Natural de Berna. NMBE / Nelly Rodriguez

«Cuando eres un santo o alguien muy famoso, tu muerte también tiene que ser algo especial: ¡no puedes simplemente morir en tu cama!», declaró Marc Nussbaumer, arqueozoólogo y asesor científico del Museo de Historia Natural de Berna, a Swissinfo durante la inauguración de la exposición, en 2014.

Sin embargo, eso fue precisamente lo que ocurrió: Barry murió en Berna en 1814, dos años después de haber llegado, ya viejo y cansado, desde el Hospicio del Gran San BernardoEnlace externo, en la frontera entre Suiza e Italia.

Por qué un sirviente del monasterio llevó a Berna al perro, que tenía doce años, sigue siendo un misterio. Es posible que se le asignara una función educativa, para dar a conocer la labor de los canónigos agustinos en el hospicio.

De hecho, parece que Barry ya era muy conocido cuando murió. En 1816, Friedrich Meisner (1765-1825), profesor de historia natural en Berna, escribió: «Me resulta agradable y también reconfortante pensar que este perro fiel, que salvó la vida de tantas personas, no será olvidado tan pronto después de su muerte».

Barry en el cine La primera aparición de Barry en la gran pantalla fue en el melodrama francés Barry, de 1949Enlace externo (es posible que sus productores hayan tomado nota de que Lassie había aparecido poco antes en varios éxitos de Hollywood). Según esta sinopsisEnlace externo, «una joven es rescatada en el paso del Gran San BernardoEnlace externo. Como consecuencia, se reencuentra con el hombre con quien estuvo comprometida. Ahora debe elegir entre dos hombres. Barry, el perro de rescate en avalanchas, desempeña un papel decisivo en este romance regional». Y, efectivamente, Barry salva a un niño. En 1977, Disney produjo una película para televisión dividida en dos partes, Barry of the Great St. BernardEnlace externo (‘Barry, el perro del Gran San Bernardo’)Enlace externo. Filmada en gran parte en los Alpes suizos, el film sigue la historia de un huérfano que vive en el hospicio y entrena a un cachorro de san Bernardo para convertirlo en perro de rescate. El largometraje dedica bastante espacio a la vida monástica en el hospicio, pero los amantes de los perros no se sentirán decepcionados: Barry salva a un niño. En enero de 2026, Mein Freund BarryEnlace externo (‘Mi amigo Barry’)Enlace externo llegó a los cines de Suiza y Alemania. Si les gustó Heidi y Schellen-Ursli (‘Una campana para el pequeño Urs’), probablemente esta película también les guste: paisajes alpinos magníficamente filmados y huérfanos (y cachorros) adorables. No la he visto, así que no puedo decir si Barry salva a un niño, pero no apostaría en contra.

‘Embajador de Suiza’

El Hospicio del Gran San Bernardo se encuentra a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, en el peligroso paso del Gran San Bernardo, que conecta Martigny, en el cantón de Valais, al suroeste de Suiza, con Aosta, en Italia. Desde hace casi 1.000 años, ofrece comida y refugio a los viajeros.

Mientras los canónigos dedicaban sus días y noches a rezar y atender a los huéspedes, los guías locales patrullaban los senderos para ayudar a quienes se encontraban en problemas. A mediados del siglo XVII, estos guías comenzaron a llevar consigo perros de granja fuertes, de distintas razas, entre ellos un joven Barry. Se estima que el hospicio y sus perros han salvado más de 2.000 vidas a lo largo de los años.

«Los perros de rescate de los canónigos no eran como los perros de rescate de avalanchas modernos», explica el Museo de Historia Natural. «Su función principal era encontrar el camino de regreso al hospicio en medio de fuertes temporales. Casi con toda seguridad, Barry era un perro extraordinario; de lo contrario, no habría alcanzado la fama incluso antes de morir. Sin embargo, muchas de las leyendas que lo rodean no se basan en hechos reales».

Esto no supuso ningún problema para Michael Keller, entonces subdirector de Turismo de Berna. «Su historia sigue siendo inspiradora: recorrer las montañas y salvar vidas. Infunde esperanza en todo el mundo, y creo que es esta combinación la que convierte a Barry, incluso hoy, en un buen embajador de Suiza», declaró a Swissinfo en 2014.

Keller señaló que Barry seguía siendo muy popular, especialmente en Asia. «Muchos japoneses vienen a Berna. No saben mucho sobre la ciudad, pero conocen a los osos y a Barry, y preguntan dónde pueden encontrarlo».

Noble y heroico

La respuesta está en el Museo de Historia Natural de Berna, donde una exposición multimedia e interactiva incluye al propio Barry, o al menos su pelaje.

Exposición de Barry «Barry, el legendario San Bernardo» es una exposición permanente del Museo de Historia Natural de Berna, inaugurada en junio de 2014, 200 años después de su muerte. Anteriormente, Barry había quedado relegado a un espacio entre los baños de hombres y mujeres, cerca de la entrada del museo. La exposición multimedia e interactiva no solo cuenta la historia de Barry, sino que también aborda el Hospicio del Gran San Bernardo y a los monjes que vivían allí. Además, compara las tareas de rescate en la montaña de hace dos siglos con las actuales. Está dirigida a un público internacional de todas las edades. Los paneles informativos están en alemán e inglés.

No hace falta ser juez de Crufts –la famosa exposición canina británicaEnlace externo– para advertir que Barry se asemeja poco a los corpulentos san Bernardo que conocemos hoy. Al observarlo en su vitrina dorada, con aspecto de santuario, es imposible no notar que se parece más a un labrador atlético.

A los canónigos del hospicio no les importaba el aspecto de los perros, siempre que pudieran cumplir con su trabajo. Sin embargo, cuando la cría selectiva de perros de raza se popularizó a finales del siglo XIX, la apariencia pasó a ser fundamental y, en el caso de los san Bernardo, cuanto más grandes, mejor.

Como resultado, en 1923 se modificó el cuerpo disecado de Barry porque ya no se ajustaba a las expectativas del público sobre la raza (Barry pesaba entre 40 y 45 kg, mientras que los perros actuales pueden llegar a pesar el doble). Se le agrandó la cabeza -el cráneo original se exhibe en una vidriera independiente- y se le alargaron las patas unos 10 cm (si se examina de cerca, se pueden apreciar las diferencias en el color y la textura del pelaje). Además, se le elevó la cabeza para ‘corregir’ su postura sumisa original y darle una apariencia más noble y heroica.

Un parque temático dedicado a Barry

Vale la pena visitar la exposición, pero hay un lugar al que los fanáticos de Barry no pueden dejar de asistir: ¡Barryland!

El parque temático BarrylandEnlace externo, en Martigny, financiado por la Fundación BarryEnlace externo, ofrece «una experiencia inmersiva dedicada por completo a los perros san Bernardo». Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno se convirtiera en uno de estos adorables perros? El ‘sensorama’ permite ver, oír y olfatear como un perro. También se puede observar a los perros mientras comen (y aprender sobre su dieta), así como verlos disfrutar de sesiones de acicalamiento e hidroterapia. Además, se ofrecen excursiones de veranoEnlace externo y paseos de invierno acompañados por dos o tres perros.

Una sala de cuidados en Barryland. Kevin Fasolato

La Fundación Barry, responsable de la cría de los perros del paso del Gran San Bernardo, cuenta actualmente con 32 ejemplares de esta raza (uno de los cuales siempre lleva el nombre de Barry). Allí nacen, en promedio, 20 cachorros al año, y la mayoría se vende a 2.800 francos suizos (3.500 dólares) cada uno, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Si no tenías pensado volver a casa con un cachorro, la tienda Barry brinda productos para todos los gustos y presupuestos. ¿Qué tal unos pequeños vasos de aguardiente con la imagen de Barry? ¿O unas galletas de Barry? ¿O un calentador de cuello reversible de Barry?

Barryland abrió sus puertas en agosto de 2025, en presencia de la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter, quien ejercía entonces la presidencia rotativa de Suiza y es madrina de un san Bernardo llamado Zeus.

Karin Keller-Sutter con un cachorro en Barryland, en agosto de 2025. Keystone / Gabriel Monnet

Keller-Sutter se mostró visiblemente emocionada. «Incluso hoy, el nombre de Barry es sinónimo de valentía y hazañas heroicas», afirmó. «Con esto, Barryland rinde homenaje a toda una tradición suiza».

Artículo editado por Reto Gysi von Wartburg. Adaptado al español por Norma Domínguez y revisado por Carla Wolff.

Mostrar más Debate moderado por Zeno Zoccatelli ¿Ha oído alguna vez algo «extraño» sobre Suiza que le haya intrigado? ¿Hay alguna anécdota relacionada con Suiza que haya despertado su interés? Cuéntenosla y podríamos profundizar en el tema en un futuro artículo. Únase al debate 109 Me gusta Ver la discusión

Los preferidos del público Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google Ver más artículos de Swissinfo en los resultados de Google. Para saber más Cerrar

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI