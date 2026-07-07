El chorrito de agua tibia en el WC, innovación suiza

La primera versión del Closomat de 1957, con descarga accionada con el pie (a la izquierda). LaPreva

¿Por qué complicarse la vida con papel higiénico cuando uno puede limpiarse cómodamente el trasero con un chorro de agua? Esa fue la genial idea que se le ocurrió a Hans Maurer. Pero este zuriqués seguramente nunca habría imaginado que su invento, el Closomat, dominaría hoy por completo el mercado japonés en una versión de alta tecnología.

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Posiblemente ya ha oído hablar o visto en alguna parte imágenes de los inodoros japoneses de última tecnología o hasta tiene uno en casa.

En numerosos artículos de la prensa occidental, su uso se compara con la cabina de mando de un avión de gran tamaño. Muchos se han sentido ya perdidos ante los numerosos botones de los paneles de control de estos inodoros de aspecto futurista.

Pero lo que generalmente se desconoce es que la idea de combinar un inodoro con función de bidé, un asiento de masaje, un secador de pelo, un cojín calefactable y un equipo de música tiene su origen en un invento suizo. Empecemos, pues, esta historia por el principio.

La visión

Todo comenzó con una silla de jardín, un tubo de plástico y un secador de pelo corriente.

Cuando Hans Maurer, que entonces tenía 38 años, presentó su invento tras dos años de bricolaje en su sótano de Zollikerberg, cerca de Zúrich, el mundo descubrió los primeros inodoros equipados con un chorro de agua caliente y un soplador de aire caliente para las partes íntimas.

A su mujer, Lilly, le daba vergüenza esa idea y corría las cortinas para que los vecinos no pudieran observar las extrañas actividades de su marido. Pero él decía: «Pronto iremos a la Luna, ¡pero lo haremos en ropa interior sucia!».

Y es que Hans Maurer, dibujante técnico y constructor de profesión, estaba convencido de que limpiarse el trasero con papel higiénico era poco higiénico y solo servía para esparcir la suciedad.

El inodoro con ducha de hoy: con solo pulsar un botón se activa el chorro de agua. Inga Kjer / Keystone

Epoca puritana

El inventor tuvo que superar numerosos obstáculos antes de que su idea llegara a buen puerto. Y estos no eran solo de carácter técnico. Como declaró más tarde su hijo Peter en una entrevista, también tuvo que luchar contra la «mentalidad puritana» de la época.

En 1956, Hans Maurer lanzó al mercado el primer Closomat, un neologismo formado a partir de «Closet» (aseo) y «Automatic». Cuando lo presentó en 1957 en la Feria de Basilea, solo cosechó burlas y sarcasmos. Lo tacharon de obsceno e incluso le escupieron encima.

Dado que su primer modelo aún adolecía de numerosos defectos de infancia, Hans Maurer solo logró vender 300 unidades durante los cuatro primeros años. El inventor tuvo que endeudarse, ya que había dejado su trabajo como diseñador de máquinas de oficina para dedicarse por completo a sus inodoros.

El gran salto —y Japón

En 1961, lanzó al mercado el modelo «Standard» y, esta vez, la suerte cambió. En un plazo de 15 años, vendió 10.000 unidades.

En Suiza, sin embargo, solo alrededor del 10 % de los hogares dispone hoy de un inodoro con función de ducha. Fue necesario que otro país retomara y perfeccionara la idea: Japón, tal y como ya había hecho con gran éxito con muchos otros inventos occidentales.

Por aquella época, algunos distribuidores ya fabricaban el Closomat de Hans Maurer en Alemania, Gran Bretaña y Suecia. Pero a partir de 1963, su invento revolucionó verdaderamente la higiene íntima en Japón.

La empresa Toto no solo retomó la versión básica ideada por Hans Maurer, sino que le añadió numerosas funciones de alta tecnología con su modelo perfeccionado, el «Washlet».

Unos aseos públicos en Japón, equipados con dos mandos a distancia: uno para la cisterna (botones azules) y otro para otras funciones (a la derecha). El botón rojo está reservado para emergencias. Gerald Haenel / Keystone

En los modelos actuales, por ejemplo, el chorro de agua se puede ajustar a diferentes intensidades y en modo oscilante.

En casi todos los modelos, el asiento del inodoro también es calefactable y suele disponer de un sistema de absorción de olores y de un secador de aire caliente. Para quienes valoran la discreción, se pueden reproducir diferentes sonidos, como el murmullo de un arroyo o fragmentos musicales.

La crisis

Hoy en día, alrededor del 80 % de los hogares japoneses están equipados con un inodoro con ducha. En Europa y en otros lugares, sin embargo, la idea nunca ha logrado imponerse a gran escala.

Cuando las patentes de Hans Maurer expiraron en 1978, el gigante suizo de sanitarios Geberit entró en escena con su propia solución. Hoy en día, la empresa es líder del mercado en este sector en Suiza.

Closomat se declaró en quiebra en 2007 tras comercializar un modelo propenso a averías llamado «Aquaris».

Es también el único modelo fabricado por Hans Maurer y por la empresa Closemo, que le sucedió, que no cuenta con servicio posventa.

Al centrarse en el sector médico, Peter, el hijo de Hans Maurer, logró salvar la marca Closomat. En las residencias de ancianos, los centros de rehabilitación y los hospitales suizos, uno de estos modelos permite hoy en día a las personas con movilidad reducida utilizar el aseo de forma autónoma.

Modernos inodoros suizos de la marca Laufen, equipados con función de ducha, presentados en la feria Swissbau de Basilea. Keystone / Georgios Kefalas

Un WC con estrellas

La historia terminaría aquí si la Hotelstars Union no hubiera introducido una nueva norma hace unos años. Esta organización se encarga de otorgar las estrellas a los hoteles europeos.

Desde 2025, de acuerdo con sus directrices, la instalación de inodoros con ducha es un criterio directamente determinante para la concesión de estrellas a los hoteles de Suiza y de otros 20 países europeos.

Hans Maurer no pudo ser testigo de este éxito. Este pionero de los aseos falleció en 2013 a la edad de 95 años.

Un pato de inodoro en la tarea. Keystone / Christian Beutler

El pato WC: otro invento suizo Otro invento suizo también contribuye a mejorar la higiene en los baños: el pato WC fue desarrollado en 1980 en Dällikon, en la región de Zúrich. Este envase con forma de cabeza de pato, provisto de un cuello curvado, permite aplicar el producto de limpieza de forma precisa bajo el borde de la taza del inodoro. Esta innovación surgió gracias a Maria Düring-Keller, madre del inventor Walter Düring, quien había desarrollado con éxito en la década de 1950 un desincrustante llamado Durgol. Con el fin de distribuir mejor este producto en los inodoros, Walter Düring concibió finalmente la idea de una botella con forma de cuello de pato. Al igual que ocurrió con otros inventos innovadores, al principio su idea fue objeto de burlas, pero el mercado demostró que quienes la ridiculizaban estaban equivocados. El producto sigue existiendo hoy en día, al igual que el desarrollado por su madre.

Artículo editado por Balz Rigendinger y adaptado al español por Patricia Islas

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