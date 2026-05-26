¿Es Suiza un país cafetero?

Me ocupo de los canales de redes sociales de Swissinfo en tres idiomas de Suiza: alemán, francés e italiano. Como especialista en contenidos digitales, promuevo artículos e informaciones de actualidad y de contexto sobre temas diversos, política y cultura —también en inglés— de interés para la comunidad suiza en el mundo.
Me enfoco en el periodismo de servicio y soy responsable de nuestra guía para mudarse al extranjero, así como de proyectos de marketing y tareas editoriales.
Originaria de la región francófona de Suiza, ahora vivo en Zúrich y soy graduada de la ZHAW. Anteriormente, trabajé como editora y presentadora para medios como SonntagsBlick, BlickTV y Watson.
Superviso la distribución y los canales de medios sociales para la redacción en inglés y escribo artículos de noticias en inglés.
Estudié lenguas modernas, literatura inglesa y rusa, luego completé una Maestría en Periodismo Internacional en Cardiff. Después de eso, trabajé para BBC Education en Manchester durante algunos años antes de mudarme a Suiza.
En Suiza no crece ni un solo grano de café. Aun así, el país es el segundo mayor exportador de café del mundo. ¿Cómo es posible?
Suiza tuesta grandes cantidades de granos de café importados. De este modo, se lleva a cabo aquí una llamada «transformación sustancial». Según el derecho comercial internacional, el café se considera por ello un producto suizo.
Suiza no solo está entre los líderes mundiales en el tostado de café, sino también en la exportación de máquinas de café. Puedes descubrir más en nuestro video:
Pero el negocio del café también tiene un lado oscuro: históricamente, está estrechamente vinculado al colonialismo.
Aunque Suiza nunca tuvo colonias propias, empresarios suizos estuvieron involucrados en plantaciones, redes comerciales y el transporte de personas esclavizadas.
Traducido con ayuda de IA por José Kress.
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